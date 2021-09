Ekspert: Koronawirus doprowadzi do nowej "epidemii", która dotknie nerki

Nefrolog prof. Ryszard Gellert ostrzega, że koronawirus doprowadzi do "epidemii" przewlekłej choroby nerek. - Mamy ogromny problem, kiedy w szpitalu pacjent z COVID-19 dostanie ostrego uszkodzenia nerek. Prawdopodobieństwo śmierci z tego powodu wzrasta do 50 proc. Jedna trzecia pacjentów, którzy przeżyją, wyjdzie do domu z uszkodzonymi nerkami - powiedział ekspert.

