W związku z pogarszają się sytuacją pandemiczną w kraju rząd zdecydował o wprowadzeniu nowych obostrzeń. W poniedziałek wieczorem ukazała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie.

Nowe obostrzenia będą obowiązywać od 1 do 17 grudnia. Do limitów osób, które mogą uczestniczyć w spotkaniach, imprezach oraz wydarzeniach kulturalnych i sportowych nie wlicza się jednak zaszczepionych. Podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego dziennikarze zwracali uwagę, że w związku z wprowadzeniem nowych limitów, organizatorzy różnego rodzaju imprez, restauratorzy, czy księża w kościołach nie mają podstawy prawnej, by sprawdzać certyfikaty covidowe.

Reklama

- Co do podstaw prawnych, pragnę zwrócić uwagę, że sądy przestały tak licznie odrzucać mandaty nakładane na tych, którzy w sposób ewidentny nie wypełniali wymogów związanych z obostrzeniami - powiedział premier.



Przypomniał, że obostrzenia dotyczące procentu wypełnienia sali kinowej, restauracyjnej bądź obiektu sakralnego obowiązują od wielu miesięcy. - To te obostrzenia, które już obowiązywały przez cały czas, zostały zmienione przez ministra zdrowia po to, żeby jeszcze bardziej przydusić ten trend wzrostu zakażeń covidowych - zapewnił premier.

- Co do możliwości weryfikacji, w sytuacji, kiedy uda nam się zbudować większość parlamentarną wraz z opozycją, to takie regulacje mogą zostać bardzo szybko przyjęte przez Sejm - stwierdził Morawiecki.

- W obecnej sytuacji prawnej przedsiębiorcy oraz wszyscy, którzy w jakimś wymiarze organizują życie publiczne, muszą kierować się dotychczas obowiązującymi regulacjami - dodał.

Nowe limity. Jakie obostrzenia wprowadzono?

Na siłowniach, w klubach i centrach fitness, hazardzie, muzeach, galeriach sztuki, targach, wystawach, kongresach i konferencjach będzie obowiązywać limit jednej osoby na 15 mkw. Maksymalnie 100 osób będzie mogło uczestniczyć w zgromadzeniach i uroczystościach jak wesela, komunie, konsolacje i spotkania, a także podczas dyskotek (obecny limit to 150 osób). Limit jednej osoby na 15 mkw. obowiązywać będzie również w obiektach handlowych.

Limit 50 proc. obłożenia będzie obowiązywał w kościołach, lokalach gastronomicznych, hotelach i obiektach kulturalnych takich, jak np.: kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, a także podczas koncertów i widowisk cyrkowych, jak również w obiektach sportowych, jak baseny i aquaparki.

Z 500 do 250 osób zostanie zmniejszony limit osób na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi.

Czytaj też: Omikron - co trzeba wiedzieć o nowym wariancie SARS-CoV-2?