Egzamin dla lekarzy. MZ: Proponujemy nowy kompromis

Osoby, które - z jakichkolwiek przyczyn - nie przystąpią do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy w sesji wiosennej, będą mogły złożyć go w sesji jesiennej, bez dodatkowych kosztów - przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Liczymy, że to usatysfakcjonuje medyków kończących specjalizację - dodał.

- Zaproponowane wczoraj rozwiązanie, które zakładało przełożenie egzaminu PES na maj, było pewnym kompromisem po oczekiwaniach formułowanych przez lekarzy, którzy kończą specjalizację. Jak widzimy, kompromis nie usatysfakcjonował młodych lekarzy. Proponujemy więc nowy kompromis - powiedział rzecznik.

- Biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z prawem egzaminu odwołać nie możemy, dajemy dobrowolność jego zdawania w sesji wiosennej, z możliwością jego złożenia na jesieni. Liczymy, że to usatysfakcjonuje medyków kończących specjalizację - poinformował Andrusiewicz.

Dziś - jak podkreślił - najważniejsza jest wspólna walka z epidemią.

W komunikacie MZ w sprawie egzaminów podano, że "PES odbędzie się w sesji wiosennej zgodnie z wyznaczonymi terminami".

"Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie przystąpią do PES w sesji wiosennej, będą uprawnione do jego złożenia w sesji jesiennej (bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów). W szczególnie uzasadnionych sytuacjach (np. kobiet w ciąży) dopuszczalne będzie zdawanie ustnego PES w formie zdalnej" - głosi komunikat.