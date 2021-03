Dziś o godzinie 10 zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który będzie omawiał aktualną sytuację dotyczącą pandemii koronawirusa. Rzecznik rządu Piotr Müller nie wykluczył, że zapadną na nim decyzje dotyczące obostrzeń.

Koronawirus w Polsce

Podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że Rządowy Zespół Zarzadzania Kryzysowego, zbierze się w piątek o godz. 10. Zaznaczył, że w najbliższy weekend nie będzie wprowadzanych żadnych zmian w obostrzeniach.

- Będziemy omawiać aktualną sytuację, i być może już w piątek będą podjęte decyzje w tym zakresie. Sytuacja jest dynamiczna. Nie mogę powiedzieć w tej chwili, w jakim kierunku będą szły decyzje, jeśli chodzi o obostrzenia - podkreślił. - Rozważamy, aby ze względu na to, że sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych województwach, by przejść docelowo na tygodniowy system raportowania, a nie tak jak do tej pory - dwutygodniowy - dodał.

Jednocześnie - jak zapewnił - regionalizacja obostrzeń byłaby wprowadzana "z pewnym wyprzedzeniem", aby podmioty gospodarcze mogłyby się do nich przygotować.

Dotychczasowe zasady bezpieczeństwa dotyczące kultury, sportu i hoteli będą obowiązywały do 14 marca, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Na Warmii i Mazurach hotele, galerie handlowe, kina, teatry i baseny zostały od poniedziałku zamknięte, dzieci z klas I-III powróciły do zdalnej nauki.

W pozostałych 15 województwach, kina, teatry i filharmonie pozostaną otwarte w reżimie sanitarnym - zajęte może być w nich 50 proc. miejsc siedzących, konieczne są maseczki, obowiązuje zakaz konsumpcji. Dopuszczony jest amatorski sport na świeżym powietrzu, otwarte stoki i baseny. Aquaparki i siłownie pozostają zamknięte. Hotele będą dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego - obłożone może być 50 proc. pokoi, a posiłki serwowane tylko do pokoi.

Ponadto od soboty w całym kraju obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust wyłącznie maseczką.