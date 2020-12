Dyrektor szpitala na Narodowym: Ta szczepionka zmieni nasze życie

- Psychicznie czuję się bardzo dobrze. Mam to za sobą – powiedział dr Artur Zaczyński, dyrektor Szpitala Tymczasowego na Stadionie PGE Narodowy. W niedzielę został zaszczepiony przeciw COVID-19 w szpitalu MSWiA.

Zdjęcie W pierwszej grupie zaszczepionych pacjentów, tzw. "grupie zero" znaleźli się pracownicy służb medycznych. /Leszek Szymański /PAP

Dodał, że za trzy tygodnie musi ponowić szczepienie i poczekać kolejne dwa tygodnie, aby mieć pewność, że jest odporny na działanie wirusa.

- Ta szczepionka zmieni nasze życie. Pozwoli wrócić do normalności – ocenił. Wskazał, że przeszła ona badania kliniczne i została zaakceptowana przez najważniejsze światowe instytucje w tej dziedzinie. Zaczyński – który został zaszczepiony po pierwszej piątce pracowników przez Agnieszkę Szarowską - poinformował, że po pierwszych publicznych szczepieniach kierownictwa szpitala MSWiA oraz pierwszych pracowników zgłaszają się na szczepienia ci, którzy do tej pory tego nie uczynili.

Wyraził przekonanie, że do końca tygodnia zaszczepieni zostaną wszyscy pracownicy, którzy wyrażą taką chęć.

Przyznał, że nie uda się osiągnąć 100-procentowej wyszczepialności. - To tak, jak nie da się z silnika wydobyć 100-procentowej sprawności – powiedział. Wyjaśnił, że nie wszystkie osoby mogą być zaszczepione, wskazał na przykład na kobiety w ciąży.

Szczepienia populacyjne w połowie przyszłego miesiąca

Dyrektor Szpitala Tymczasowego wyraził przekonanie, że w połowie przyszłego miesiąca na Narodowym zaczną się szczepienia populacyjne.

Pierwsza dostawa szczepionek dotarła do Polski z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs w piątek. Transport trafił do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Tu został rozdzielony i dotarł do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczęły się pierwsze szczepienia przeciw COVID-19.

W niedzielę pierwszą zaszczepioną w Polsce osobą była naczelna pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie Alicja Jakubowska. "Nie bolało!" – zapewniła zaraz po tym, kiedy igłę z jej ramienia wyjął dr Artur Zaczyński.

Narodowy program szczepień

Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Narodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych; następnie seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.

Wideo Pielęgniarka Alicja Jakubowska pierwszą zaszczepioną osobą w Polsce