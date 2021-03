Chorzy z COVID-19 zajmują obecnie 21 511 łóżek, a 2193 pacjentów jest podłączonych do respiratorów - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Liczba hospitalizacji z dnia na dzień dynamicznie rośnie. Tylko od wczoraj do szpitali trafiło 328 zakażonych koronawirusem.

Zdjęcie Walka z koronawirusem w szpitalu MSWiA w Warszawie /Kacper Pempel /Agencja FORUM

Tylko w ciągu ostatniej doby do szpitali trafiło 328 zakażonych.

Pod respiratorem znajduje się natomiast 2193 chorych (wzrost o 54 w porównaniu do poprzedniej doby). Jest to najwyższa liczba zajętych respiratorów w jednym momencie od początku pandemii.

Obecnie dla pacjentów z COVID-19 pozostaje wolnych 786 z 2979 respiratorów, czyli 26 proc.

Przypomnijmy, że liczba zajętych łóżek i respiratorów to kluczowy wskaźnik dotyczący rozwoju pandemii. Niestety, dane z dnia na dzień są coraz bardziej niepokojące. Tak wysokiej liczby pacjentów podłączonych do respiratorów nie było nawet w listopadzie, gdy mieliśmy do czynienia ze szczytem drugiej fali koronawirusa w Polsce.

Jak wyglądała liczba hospitalizacji w poprzednich dniach? Oto szczegółowe dane:

sobota: 19 541 osób w szpitalach, 2011 pod respiratorami,

niedziela: 19 654 osoby w szpitalach, 2077 pod respiratorami,

poniedziałek: 20 249 osób w szpitalach, 2084 pod respiratorami,

wtorek: 21 183 osoby w szpitalach, 2139 pod respiratorami.





