Dworczyk: Blisko milion dawek nie pojechało do punktów, bo nie ma zainteresowanych

W tej chwili mamy 54 proc. dorosłych Polaków albo zaszczepionych przeciwko Covid-19 pierwszą dawką albo zarejestrowanych na szczepienie, które odbędzie się w najbliższych dniach - poinformował pełnomocnik rządu ds. programu szczepień i szef KPRM Michał Dworczyk.



Ponadto - jak poinformował w grupie wiekowej 70+ ponad 77 proc. osób jest zarejestrowanych bądź zaszczepionych, w grupie 60+ jest to 67 proc. spośród wszystkich osób z tej grupy.



Dworczyk dodał, że w coraz młodszych grupach wiekowych spada odsetek zarejestrowanych lub zaszczepionych już Polaków.

"To bardzo niepokojące zjawisko"

- Znowu odnotowaliśmy tydzień do tygodnia spadek o 30 procent. W zeszłym tygodniu było to 49 tys. osób dziennie, które się rejestrowały. To jest oczywiście bardzo niepokojące zjawisko - ocenił Michał Dworczyk.



Wskazał, że w tym tygodniu blisko 1 mln dawek szczepionki nie pojechało do punktów, gdyż punkty wykonujące szczepienia zrezygnowały z prawie 1 mln dawek, ponieważ "nie ma osób zainteresowanych szczepieniami".



Jak powiedział Dworczyk, z tego też powodu pierwsze punkty szczepień powszechnych sygnalizują, że będą zamykane. Zaznaczył, że ciężar szczepień przejmą punkty populacyjne, m.in. POZ-ty.



- Natomiast tak jak już sygnalizowaliśmy, zapowiadaliśmy wcześniej, dzisiaj największym wyzwaniem jest przekonywanie Polaków do szczepienia - powiedział.



Dworczyk wyraził jednocześnie zadowolenie, że 75 proc. Polaków pozytywnie ocenia realizację Narodowego Programu Szczepień, ale - zaznaczył - przede wszystkim w tej chwili wszyscy musimy się skupić na tym, żeby te szczepienia postępowały. "Żebyśmy się rejestrowali i szczepili, bo okres wakacyjny i zmniejszenie się natężenia pandemii, jej intensywności powoduje, ze właśnie borykamy się z problemem, o którym mówimy" - stwierdził Dworczyk.

Certyfikaty dla firm

Michał Dworczyk poinformował, że do tej pory zgłosiło się ponad 780 firm, zatrudniających łącznie 900 tys. osób, które chcą zaszczepić przeciw Covid-19 swoich pracowników. Przypomniał, że od połowy czerwca nie ma żadnych ograniczeń i każda firma bez względu na wielkość może zgłosić chęć zaszczepienia pracowników i członków ich rodzin.



Zaznaczył, że szczepienia mogą być wykonywane także w zakładach pracy. - Jest to bardzo elastyczny system, są trzy kroki do zaszczepienia. Po pierwsze trzeba wypełnić formularz dostępny na stronie www.gov.pl/szczepimysie, potem aplikacja wskazuje nam punkty medyczne albo mobilne jednostki sczepień, które mogą nam te szczepienia zrealizować, a następnie ma miejsce samo szczepienie - mówił pełnomocnik rządu ds. programu szczepień.



Poinformował, że rząd pracuj "nad kolejnymi kanałami komunikacji i formami promocji szczepień". - W nadchodącym tygodniu przestawimy projekt związany z wystawianiem certyfikatów i dalszych zachęt dla firm, które korzystają z Narodowego Programu Szczepień - odporna firma, zdrowa firma, obrandowanie i związane z tym bonusy - powiedział Dworczyk.



Pierwsze wygrane w loterii szczepionkowej

Podczas konferencji prasowej z udziałem szefa KPRM Michała Dworczyka, prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michała Kuczmierowskiego oraz głównego doradcy premiera ds. COVID-19 prof. Andrzeja Horbana zaprezentowano spot promujący Loterię Narodowego Programu Szczepień.



- Już zarejestrowało się w loterii ponad 200 tys. osób, a jeśli chodzi o te natychmiastowe wygrane, to już ponad 100 tys. zł zostało wygranych przez pierwsze trzysta kilkadziesiąt osób - poinformował Dworczyk.



Podkreślił, że poza loterią trwają też inne programy mające zachęcać do szczepień. Wymienił w tym kontekście konkursy, w ramach których samorządy mogą wygrać bardzo atrakcyjne nagrody do 2 mln zł. - Namawiamy samorządowców do zaangażowania się - zaapelował szef KPRM.



Przypomniał, że "samorządowcy zostali też zobowiązani decyzjami administracyjnymi do tego, by kontaktować się ze wszystkimi swoimi mieszkańcami powyżej 60. roku życia". - Ale, jak powiedziałem, dzieje się to w ramach tej konkurencji między samorządami, gdzie można te atrakcyjne nagrody, czyli środki na inwestycje np. w gminie wygrać - dodał minister.



Jak dodał, można sprawdzać, jak wygląda sytuacja poszczególnych gmin, status zaszczepienia w ramach rankingu prowadzonego online. - Poziom zaszczepienia gmin i ranking można sprawdzić w dedykowanej zakładce na naszej stronie "Szczepimy sie" - zaznaczył Dworczyk.

