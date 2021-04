Od początku kwietnia na szczepienie przeciw COVID-19 pierwszą dawką zarejestrowało się już 3,7 mln osób. Narodowy Program Szczepień przyspiesza - przekazał szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Zdjęcie Michał Dworczyk / Krzysztof Kaniewski/REPORTER / Reporter

Reklama

Dworczyk napisał w środę wieczorem na Twitterze, że od początku kwietnia na szczepienie pierwszą dawką zarejestrowało się już 3,7 mln osób. "Dziś wspaniały przykład dał także 105-latek, który skorzystał z rejestracji i uzyskał termin szczepienia. Narodowy Program Szczepień przyspiesza" - podkreślił.

Nowy harmonogram szczepień

Reklama

Według obowiązującego kalendarza codziennie od 12 kwietnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. Od poniedziałku zapisywać mogą się rocznik 1968 (53 lat), od wtorku może to uczynić rocznik 1969 (52 lat), w środę rocznik 1970 (51 lat). Kalendarz ustalono według tej zasady do 24 kwietnia, kiedy umówić na szczepienie będą się mogły osoby w wieku 48 lat (rocznik 1973).

We wtorek Dworczyk przedstawił nowy harmonogram rejestracji na szczepienia, który przewiduje, że od poniedziałku 26 kwietnia każdego dnia będzie się odbywać rejestracja dwóch roczników. Jak zapowiedział, od 9 maja wszyscy dorośli Polacy będą mieli wystawione już e-skierowania.

I tak w poniedziałek 26 kwietnia będą się mogły zarejestrować osoby urodzone w latach 1974-1975, we wtorek 27 kwietnia roczniki 1976 i 1977, w środę 28 kwietnia urodzeni w 1978 i 1979 roku, w czwartek 29 kwietnia roczniki 1980 i 1981, w piątek 30 kwietnia - 1982 i 1983, a w sobotę 1 maja urodzeni w latach 1984-1985.

W kolejnym tygodniu w poniedziałek 3 maja będą mogli się zarejestrować roczniki 1986 i 1987, we wtorek 4 maja urodzeni w latach 1988-1989, w środę 5 maja z lat 1990 i 1991, w czwartek 6 maja ci urodzeni w 1992 i 1993 roku, w piątek 7 maja roczniki od 1994 do 1996, w sobotę 8 maja urodzeni pomiędzy 1997 a 1999 roku, a w niedzielę 9 maja roczniki od 2000 do 2003.

Polscy pacjenci otrzymują obecnie dwudawkowe preparaty przeciw COVID-19, produkowane przez firmy Pfizer, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson.

Zobacz też: 300 mln mniej. KE rezygnuje z tych szczepionek