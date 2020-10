Duży spadek liczby zawartych małżeństw. Winny koronawirus

Restrykcje związane z epidemią wpłynęły na duży spadek liczby zawartych małżeństw. Z danych GUS wynika, że w I półroczu 2020 zawarto ponad 37 tys. związków małżeńskich, o ok. 29 tys. mniej niż w tym samym okresie rok temu. Liczba zgonów w I półroczu spadła o ok. 700.

Zdjęcie GUS: W I półroczu 2020 zawarto ok. 29 tys. mniej małżeństw niż rok temu /123RF/PICSEL

Z danych GUS o sytuacji demograficznej do czerwca 2020 r. wynika, że w pierwszych sześciu miesiącach roku zawarto ponad 37 tys. związków małżeńskich, o ok. 29 tys. mniej niż w I półroczu 2019. Rozwiodło się prawie 23 tys. par małżeńskich, ok. 11 tys. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W przypadku kolejnych niespełna 0,3 tys. małżeństw orzeczono separację - o ok. 0,4 tys. mniej.

Reklama

Główny Urząd Statystyczny zauważył, że wpływ na spadek liczby zawieranych małżeństw, orzeczonych rozwodów i separacji miały m.in. ograniczenia i restrykcje wdrożone pod koniec marca w związku z COVID-19. Chodzi przede wszystkim o obostrzenia sanitarne dotyczące organizacji ślubów i wesel i ograniczoną działalność sądów, a tym samym odwoływanie spraw rozwodowych i o separacje.

Do czerwca tego roku zmarło ponad 208 tys. osób. W stosunku do I półrocza 2019 r. liczba zgonów zmniejszyła się o ok. 0,7 tys. Zarejestrowano ponad 177 tys. urodzeń żywych, o prawie 5 tys. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

W konsekwencji przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów) był ujemny i wyniósł -31,2 tys. "Współczynnik kształtował się na poziomie -1,6 promila. Oznacza to, że w I półroczu 2020 r., w wyniku ruchu naturalnego, na każde 10 tys. ludności kraju ubyło 16 osób. W miastach ubytek naturalny liczył -25,7 tys. (-2,2 promila), a na wsi - 5,5 tys. (-0,7 promila)" - poinformował GUS.

W końcu czerwca 2020 r. ludność Polski liczyła 38,354 mln osób. Liczba ludności w pierwszym półroczu zmniejszyła się o prawie 28 tys. osób.

Wpływ na ogólną liczbę ludności, oprócz ujemnego przyrostu naturalnego, miały migracje. Z danych z rejestru PESEL wynika, że liczba imigracji była wyższa od liczby emigracji. Na pobyt stały zameldowało się w Polsce ok. 5,6 tys. osób mających poprzednio stałe miejsce zamieszkania za granicą, a wyjazd na pobyt stały za granicę zgłosiło 2,8 tys. osób.