Duże zainteresowanie szczepieniami w majówkę. Trwa drugi dzień akcji

Trwa drugi dzień akcji "Zaszczep się w majówkę". Przez cały weekend majowy wszyscy mający aktywne e-skierowanie, mogą zaszczepić się w mobilnych punktach bez wcześniejszego umawiania się.

Zdjęcie Kolejka do szczepienia

"W związku z bardzo dużym zainteresowaniem jutro rano dostarczymy do każdego punktu dodatkowych 1000 szczepionek. Zapraszamy jutro i pojutrze" – informował w sobotę szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Ogromne zainteresowanie

1 maja akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W sobotę w Toruniu zaszczepiono 994 osoby, tysiąc osób skorzystało z możliwości szczepienia we Wrocławiu i w Poznaniu, w Łodzi było to ok. 600 osób, a w Olsztynie 804 chętnych.

Bardzo duże zainteresowanie szczepieniem jest także w niedzielę. Mimo niesprzyjającej pogody i opadów deszczu - tak jest m.in. we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu - od wczesnych godzin porannych do mobilnych punktów szczepień ustawiają się długie kolejki chętnych.

Chętni do zaszczepienia otrzymują jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson.

"Majówką w koronawirusa"

W niedzielę minister zdrowia Adam Niedzielski napisał na Twitterze "Majówką w koronawirusa" i udostępnił dane ze statystykami z mobilnego punktu szczepień w Olsztynie.

Akcja będzie kontynuowana jeszcze w poniedziałek, 3 maja. Adresy i godziny otwarcia punktów szczepień znaleźć można na stronach urzędów wojewódzkich.