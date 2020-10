Do 78 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. Spośród nich 72 to pracownicy i sześciu pacjentów – poinformował w czwartek (8 września) rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Jakub Morkowski /Agencja FORUM

Szpital w Grudziądzu przez kilka ostatnich miesięcy z powodu epidemii funkcjonował jako jednoimienny zakaźny. Obecnie prowadzi leczenie na poziomach II i III - zakaźnym i wielospecjalistycznym.

Kierownictwo szpitala o ognisku zakażeń poinformowało 1 października. Do zakażeń doszło w tzw. czystej części szpitala, czyli niezakaźnej.

Ognisko zakażeń rozwinęło się na bloku operacyjnym. Koronawirusa do lecznicy przeniosła zakażona pielęgniarka.

Wówczas zdecydowano o wstrzymaniu przyjęć na szpitalny oddział ratunkowy i inne oddziały. Początkowo zakażonych było 20 pracowników i czterech pacjentów, ale w kolejnych dniach wzrastała liczba osób, u których wykryto koronawirusa.

W czwartek ministerstwo poinformowało, że w woj. kujawsko-pomorskim stwierdzono 311 osób zakażonych koronawirusem, to jest najwięcej od początku pandemii. Najwięcej przypadków wykryto w Bydgoszczy - 47, Toruniu - 24 oraz w Inowrocławiu i w powiecie bydgoskim - po 20.

Rzecznik wojewody podkreślił, że w regionie jest około 30-40 ognisk koronawirusa, m.in. w szpitalach i w zespołach opieki lekarskiej. Jedno z ognisk jest w szpitalu w Inowrocławiu.

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.