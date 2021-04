Do czerwca samej szczepionki Pfizera mamy otrzymać ok. 4,2 mln dawek - w kwietniu 418 tys., w maju 1,2 mln dawek, a w czerwcu 2,5 mln dawek - przekazał premier Mateusz Morawiecki.

Informacje dotyczące szczepionki Pfizera premier przekazał w mediach społecznościowych.

"Dobra informacja, która dotarła właśnie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Producent szczepionki Pfizer poinformował, że od 26 kwietnia rozpocznie wysyłanie kolejnych dawek do Unii Europejskiej" - poinformował Mateusz Morawiecki.

Jak wymienił, w kwietniu do Polski ma trafić 418 tys. dawek, w maju - 1,2 mln dawek, a w czerwcu - 2,5 mln dawek.

"Łącznie do czerwca samej szczepionki Pfizera mamy otrzymać około 4,2 miliona dawek" - podał szef rządu i dodał, że harmonogram tygodniowych dostaw będzie znany wkrótce.

"To wspaniała wiadomość dla naszego Narodowego Programu Szczepień, który właśnie przyspieszył! A więc #SzczepimySię!" - zakończył wpis na Facebooku.

Szczepienia w Polsce

Jak podano w czwartek, w Polsce wykonano dotąd 8 223 370 szczepień przeciw COVID-19, w tym pierwszą dawką 6 033 075, a 2 190 295 dawką drugą. Od 27 grudnia ub.r., do Polski dostarczono 10 032 440 dawek szczepionki.

Polscy pacjenci otrzymują obecnie dwudawkowe preparaty przeciw COVID-19, produkowane przez firmy Pfizer, Moderna i AstraZeneca.

W środę, 14 kwietnia, trafiła też do Polski pierwsza dostawa jednodawkowej szczepionki firmy Johnson & Johnson. Dostarczono ok. 120 tys. dawek. Preparat ma być stosowany m.in. u osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktów szczepień.

