Dostawa szczepionek do Polski. Dotarło ponad 260 tys. dawek Moderny

Według najnowszych danych w Polsce wykonano dotąd dokładnie 26 206 854 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson jest 10 993 055 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 308 039.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 29 662 020 dawek. Z kolei do punktów szczepień trafiło 27 044 560 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 038 dawek. Zgłoszono 11 381 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

