Dostawa szczepionek. 114 tys. dawek Johnson & Johnson dotarło do Polski

Planowana na wtorek dostawa 114 tys. szczepionek od firmy Johnson & Johnson dotarła do Polski - przekazał prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Z kolei rzecznik rządu poinformował, że Dania prawdopodobnie nie sprzeda szczepionek tej firmy, o które zwracał się do premier Mette Frederiksen Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek dostarczono 1,2 mln szczepionek od Pfizera. W tym tygodniu planowane są jeszcze dostawy preparatów od firm AstraZeneca i Moderna.

Szczepionki od Danii

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki napisał do premier Danii Mette Frederiksen. Jak informował portal polsatnews.pl, szef rządu złożył propozycję odkupienia niewykorzystanych przez Danię szczepionek firmy Johnson&Johnson.



We wtorek w programie "Graffiti" rzecznik rządu Piotr Müller zaznaczył, że Mateusz Morawiecki rozmawiał z premier Danii również na szycie w Porto. - Natomiast z tych informacji, które w tej chwili pozyskaliśmy wynika, że Dania jednak decyduje się na to, żeby te szczepionki zachować u siebie - powiedział.

- Nie wydaje się, żeby Dania zrezygnowała z korzystania ze szczepionki Johnson&Johsnon w taki sposób stały. Ja się nie dziwię, bo ta szczepionka jest skuteczna, jest dobra - podkreślił. - Ale także podtrzymaliśmy deklarację zakupów tych szczepionek, jeżeli tylko Dania by podjęła inną decyzję - dodał Müller.

Skierowania dla wszystkich pełnoletnich

Od 9 maja wszystkie pełnoletnie osoby mają już e-skierowanie na szczepienie, mogą się zapisać i zaszczepić.

Polscy pacjenci otrzymują jedną z czterech szczepionek przeciw COVID-19. Preparaty firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, zaś Johnson & Johnson wymaga podania jednej dawki.

