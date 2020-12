Donald Tusk: W stanie wojennym na sylwestra zawieszono godzinę policyjną, teraz ją wprowadzają

Donald Tusk skomentował zapowiedź nowych obostrzeń, które mają być wprowadzone przez rząd. Odniósł się szczególnie do sylwestra. "Różnica między stanem wojennym a rządami PiS jest taka, że wtedy na sylwestra zawieszono godzinę policyjną, a teraz ją wprowadzają" - napisał na Twitterze.

Zdjęcie Donald Tusk /Wojciech Strozyk/ /Reporter

"Co do kasyn, brak danych. Pasterka bez zmian" - dodał były premier.

Reklama

Przypomnijmy, na konferencji prasowej minister Adam Niedzielski powiedział, że zakaz przemieszczania się będzie obowiązywał od godz. 19 w dniu 31 grudnia do godz. 6 1 stycznia.

Początkowo szef resortu zdrowia jako godzinę rozpoczęcia zakazu wskazywał godz. 21 w sylwestra, jednak na stronie internetowej KPRM pojawiła się informacja, że zakaz rozpocznie się od godz. 19 i minister też szybko skorygował tę pomyłkę.

- Uzasadnione są tylko i wyłącznie wyjścia z domu w celu zaspokojenia takich potrzeb nagłych, jak wizyta w aptece, wyjście w innym celu na przykład zawodowym - mówił szef MZ.



- Chodzi tutaj o to, że musimy zostać w domu - dodał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Program "Raport": Wigilia z karpiem czy bez? Polsat News

***

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !