Dolnośląskie: Mimo pandemii proboszcz nie rezygnuje z kolędy

Proboszcz z Witoszowa Dolnego na Dolnym Śląsku nie zrezygnował z tradycyjnej kolędy mimo trwającej pandemii koronawirusa - informuje serwis świdnica24.pl.

Zdjęcie Tradycyjnie kolęda odbywa się w większości miejsc w Polsce po Bożym Narodzeniu /Adam Staskiewicz/ /East News

Tradycyjnie w wielu miejscach w Polsce kolęda odbywa się po Bożym Narodzeniu. W Witoszowie Dolnym jednak od kilkunastu lat ksiądz udaje się z wizytą do mieszkanców na początku Adwentu. Tak też będzie w tym roku, mimo trwającej epidemii koronawirusa.

Wizyty duszpasterskie rozpoczną się 28 listopada i potrwają do 5 grudnia. Harmonogram pojawił się na stronie internetowej parafii. Do mieszkańców trafiły też listy zapowiadające kolędę - informuje serwis świdnica24.pl.



Nie wszystkim to się jednak podoba. "Dla mnie osobiście to igranie z losem i zdrowiem zwłaszcza seniorów, którzy na pewno go przyjmą i stawianie parafian w niezręcznej sytuacji. W normalnej sytuacji nie było by problemu, ale w świetle epidemii na szali stawia się potencjalny konflikt z proboszczem albo zdrowie parafian, w imię czego?" - mówi jeden z parafian, cytowany przez serwis.



Proboszcz: Wizyty z zachowaniem środków ostrożności

Proboszcz zapewnia w rozmowie z świdnica24.pl, że wizyty odbędą się z zachowaniem środków ostrożności, a ministranci nie będą wchodzić do domów.



Rzecznik świdnickiej kurii ks. Daniel Marcinkiewicz wyjaśnia, że w diecezji świdnickiej nie wprowadzono odgórnie zakazu wizyt duszpasterskich. Temat ma być omawiany podczas najbliższej konferencji księży dziekanów.



Diecezje odwołują kolędy

Z kolędy w tym roku zrezygnowała już m.in. Archidiecezja Poznańska i Archidiecezja Katowicka. "Zamiast odwiedzin przez duszpasterzy w domach należy zaprosić mieszkańców do kościoła w mniejszych grupach na wieczorną Mszę św." - napisał w specjalnym dekrecie metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.



"Aktualna sytuacja epidemiczna uniemożliwia przeprowadzenie tzw. kolędy w tradycyjnej formie. Odwiedziny duszpasterskie ograniczamy wyłącznie do błogosławieństwa nowych domów i mieszkań na zaproszenie gospodarzy" – głosi komunikat Wydziału Duszpasterskiego katowickiej Kurii Metropolitalnej.