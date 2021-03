W poniedziałek rano do Polski trafiło 507 tys. dawek szczepionek firmy Pfizer - poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Zdjęcie Szczepionki Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech /Antonio Masiello /Getty Images

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w poniedziałek poinformował o planowanych na najbliższy tydzień dostawach szczepionek. - W poniedziałek do Polski dotarła dostawa 507 tys. szczepionki firmy Pfizer. Na środę zaplanowany jest transport 660 tys. szczepionek AstraZeneca - przekazał.

- Zapowiadana na środę dostawa to bardzo dobra informacja. Pokazuje, że AstraZeneca zaczyna się terminowo wywiązywać z zobowiązań - dodał Kuczmierowski.

Prezes RARS poinformował również o możliwości dodatkowych zamówień dla punktów szczepień. - Poza standardowymi zamówieniami, które realizujemy we wtorki i w środy, punkty szczepień będą dzisiaj mogły zamówić na ten tydzień dodatkowe szczepionki do wyczerpania dostępnej puli w liczbie ok. 200 tys. dawek - poinformował Kuczmierowski.

Szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia 2020 roku.

