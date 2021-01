Mamy deklarację na podstawie umowy z firmą Moderna, że firma może dostarczyć do końca I kwartału 2021 roku do Polski około 800 tys. dawek szczepionek przeciwko COVID-19, czyli kolejne 400 tys. osób mogą zostać zaszczepione - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.

Zdjęcie Szczepionka przeciwko koronawirusowi firmy Moderna /Paul Hennessy/NurPhoto /Getty Images

Szef KPRM przekazał w radiu Zet, że w poniedziałek Europejska Komisja ds. Leków rozpoczyna posiedzenie, na którym zajmie się dopuszczeniem szczepionki amerykańskiej firmy Moderna.

- Wiele wskazuje na to, że dziś, bądź w ciągu najbliższych dwóch dni, zostanie dopuszczona do użytkowania na terenie Unii Europejskiej kolejna szczepionka firmy Moderna. Mamy z firmy Moderna deklarację, mamy podpisaną umowę, że do końca I kwartału 2021 roku do Polski zostanie dostarczonych około 800 tys. dodatkowych dawek, czyli kolejne 400 tys. osób, które mogą być zaszczepione - mówił Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień.

W grudniu EMA poinformowała, że Moderna przedstawiła już wszystkie dane potrzebne do ewaluacji szczepionki i ewentualnego dopuszczenia jej na rynek. Pozwolenie EMA na dopuszczenie do obrotu gwarantuje, że szczepionki przeciw COVID-19 spełniają te same wysokie standardy UE, co wszystkie szczepionki i leki dostępne na terytorium Wspólnoty.