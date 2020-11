Jak przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej, wnioski o wsparcie 500 zł na dofinansowanie do zakupu sprzętu wykorzystywanego w czasie nauki zdalnej nauczyciele mogą składać do 7 grudnia. Refundacji podlegają tylko zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia bieżącego roku.

Biuro prasowe MEN w środę (25 listopada) przypomniało, że nauczyciele mogą składać wnioski o wsparcie 500 zł na dofinansowanie do zakupu sprzętu wykorzystywanego w czasie nauki zdalnej do 7 grudnia. Taka pomoc dotyczy zarówno nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, jak i niepublicznych na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

Wniosek wraz z fakturami lub paragonami nauczyciel powinien złożyć w szkole lub placówce, w której jest zatrudniony. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, taki wniosek może złożyć dyrektorowi tylko jednej z nich, a ze wsparcia może skorzystać tylko raz.

Jeżeli zakup nastąpił od 1 września do 20 listopada bieżącego roku, wówczas do wniosku należy dołączyć oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada nauczyciel musi udokumentować imiennym dowodem zakupu.

Następnie dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekazuje listę uprawnionych do dofinansowania nauczycieli odpowiednio do właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub ministra. Zwrot pieniędzy za wydatki nauczyciel otrzyma najpóźniej do końca tego roku.

Na co można przeznaczyć 500 zł?

Zgodnie z rozporządzeniem z dofinansowania będą mogły być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania: komputera stacjonarnego, monitora, komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem (w tym tabletem graficznym), podzespołów komputerowych (w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora), kamery internetowej lub wizualizera, statywu, mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki), drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego, myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej, baterii do komputera przenośnego, akumulatora, powerbanku, zasilacza awaryjnego, adaptera, koncentratora sieciowego, cyfrowego mikroskopu, liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego, oprogramowania komputerowego, smartfona.

Z dofinansowania będzie możliwe również pokrycie w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do internetu i sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.