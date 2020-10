Lekarz może zlecić badanie w kierunku wirusa SARS-CoV-2, gdy w jego przekonaniu są ku temu wskazania - zakłada rozporządzenie ministra zdrowia. Pacjent nie musi mieć czterech objawów jednocześnie, takich jak gorączka, duszność, kaszel i utrata węchu lub smaku.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /AFP

Rozporządzenie zostało opublikowane w czwartek (8 października) późnym wieczorem i zaczyna obowiązywać z dniem następującym po ogłoszeniu. Określa ono standard organizacyjny opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Kiedy zlecić test na COVID-19?

Reklama

Standard obejmuje zadania podejmowane w związku ze skierowaniem pacjenta do izolacji lub izolacji w warunkach domowych albo do leczenia w szpitalu, a także zlecaniem badań diagnostycznych.

W przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie lekarz "kierując się aktualną wiedzą medyczną, podejmuje działania mające na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w tym udziela pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej".

Działania te obejmują m.in. ocenę stanu zdrowia - poprzez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego lub w formie teleporady, z wyłączeniem dzieci do ukończenia 2. roku życia, które muszą być zbadane przez lekarza.

Badania diagnostyczne

W sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta lekarz zleca wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, a w przypadku dodatniego wyniku, kieruje go do: odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych lub do szpitala, gdy jest konieczność hospitalizacji.

W przypadku pacjenta, który jest w stanie samodzielnie się przemieszczać, lekarz przekazuje pacjentowi informację o punktach pobrań, w których można wykonać badanie i informację o konieczności nieprzemieszczania się środkami publicznego transportu.

W sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, udziela pacjentowi - nie wcześniej niż w ósmej dobie jej odbywania - porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia. W razie konieczności przedłużenia okresu trwania izolacji w warunkach domowych pacjenta, u którego wystąpiły objawy, lekarz informuje pacjenta oraz o konieczności odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania.

Podczas porady albo teleporady lekarz podejmuje decyzję o ewentualnym dalszym przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych. Zakończenie izolacji w warunkach domowych następuje po udzieleniu przez lekarza - w ostatnim dniu przedłużonego okresu tej izolacji - porady albo teleporady, podczas której lekarz ten nie podejmie decyzji o dalszym przedłużeniu okresu jej trwania.

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz w sytuacji zlecenia wykonania testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 zleca pobranie materiału do wykonania testu przez zespół karetki wymazowej. Po stwierdzeniu konieczności leczenia szpitalnego zleca też taki transport.

Koronawirus w Polsce 5168 170 13648 230 24291 582 2776 93 6154 192 1368 21 9606 347 2916 71 8070 297 15474 479 4178 85 2731 59 2249 29 6732 113 2517 37 3721 62

Informacja o wyniku badania

W przypadku postępowania z pacjentem zakażonym lekarz sprawujący nad nim opiekę kieruje go do odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych lub hospitalizacji, gdy jest potrzebna. W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz zleca jego transport.

W standardach zapisano, że zlecenie badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2, w tym testu molekularnego RT-PCR, wymaga stwierdzenia przez kierującego lekarza, przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy medycznej, wskazań do wykonania takich badań.

Mówią też one, że to podmiot w którym świadczeń udziela lekarz prowadzący pacjenta, informuje go o wyniku testu. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach