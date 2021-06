Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że we wtorek odbyło się spotkanie specjalnego zespołu do spraw wariantu koronawirusa wirusa Delta.

"W Wielkiej Brytanii notuje się największą ilość zakażeń od początku roku. Niestety, kolejny wariant COVID-19, nazwany Delta, rozprzestrzenia się po świecie. Według specjalistów jest dużo bardziej zaraźliwy niż dotychczasowe odmiany. Musimy za wszelką cenę ograniczyć jego skutki" - napisał Mateusz Morawiecki na Facebooku.



Niedzielski: Do końca września szczepienie przeciw COVID-19 będzie nieodpłatne



"W związku z tym działamy już teraz. Dziś w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie specjalnego zespołu d/s wirusa Delta" - poinformował premier. "Monitorujemy sytuację i będziemy reagować adekwatnie do rozwoju sytuacji epidemicznej w Europie" - podał szef rządu.



Reklama

Minister Zdrowia, który we wtorek rano był gościem Radia Plus powiedział, że w związku z rozwojem pandemii w Wielkiej Brytanii także w Polsce spodziewana jest fala zakażeń. Jego zdaniem może do tego dojść jeszcze w sierpniu lub we wrześniu. Szef resortu zdrowia nie wykluczył, że będzie trzeba nadal nosić maseczki w zamkniętych pomieszczeniach.



We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych przypadkach zakażenia i zgonów związanych z COVID-19. Zachorowały 123 nowe osoby, zmarło 26 zakażonych. Oznacza to wzrost w stosunku do poniedziałku kiedy zakażeń było 52, nie odnotowano także zgonu żadnej osoby zakażonej SARS-CoV-2.

Dwa województwa bez zakażeń. Koronawirus w Polsce



Nowe przypadki dotyczą osób z województw: dolnośląskiego (20), śląskiego (18), łódzkiego (13), wielkopolskiego (12), mazowieckiego (9), małopolskiego (8), świętokrzyskiego (7), zachodniopomorskiego (7), kujawsko-pomorskiego (6), lubelskiego (6), pomorskiego (5), podlaskiego (4), warmińsko-mazurskiego (4) i opolskiego (2). Zakażeń nie stwierdzono w woj. lubuskim i podkarpackim.



Łącznie od początku pandemii w Polsce potwierdzono 2 mln 879 tys. 811 przypadków SARS-CoV-2, a zmarło 75 tys. 005 osób z COVID-19.