"Jesteśmy gotowi, by proces szczepień mógł ruszyć jeszcze szybciej. Jeśli nie obronimy się przed trzecią falą pandemii, skutecznie ryzykujemy jeszcze większe straty" - napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

"Za nami pierwszy tydzień tak intensywnych szczepień. Już ponad 450 tys. osób skorzystało ze szczepionki" - zwrócił uwagę premier w sobotnim wpisie na Facebooku.

"Ponad 280 tys. seniorów zarejestrowało się na szczepienia, a ponad 1,1 mln Polaków zgłosiło chęć udziału w Narodowym Programie Szczepień przeciw Covid-19! Jesteśmy gotowi, by ten proces mógł ruszyć jeszcze szybciej. Teraz wszystko zależy od tempa dostaw" - zaznaczył Morawiecki.

"Zabezpieczyliśmy zapasy szczepionki"

Jak dodał, "zabiegamy, by były one realizowane zgodnie z planem". "Pośpiech nie może wygrać z ostrożnością - dlatego na wypadek problemów po stronie firm farmaceutycznych zabezpieczyliśmy zapasy szczepionki tak, by każdy mógł mieć pewność otrzymania drugiej dawki w terminie. To być może najtrudniejszy moment epidemii" - ocenił premier.

Jak podkreślił, mamy już narzędzia do skutecznej walki z wirusem, ale teraz potrzebujemy czasu i cierpliwości. "Wsparcie potrzebne jest zwłaszcza pracownikom wielu branż i firmom, które najmocniej odczuwają skutki naporu pandemii. Dlatego uruchomiliśmy system elektronicznego wnioskowania o subwencje z tarczy finansowej Polski Fundusz Rozwoju 2.0." - zaznaczył.

"Już w pierwszych godzinach subwencje przyznano 728 firmom, a w poniedziałek na ich konta powinno trafić prawie 110 mln zł" - poinformował Morawiecki.

Apel do Polaków o "mobilizację"

"Wiem, że ta walka wszystkich nas wyczerpuje" - dodał.

"Dane epidemiologiczne oraz doniesienia z innych krajów, także naszych najbliższych sąsiadów, nie pozostawiają jednak złudzeń. Jeśli nie obronimy się przed trzecią falą, skutecznie ryzykujemy jeszcze większe straty" - ocenił.

"Dlatego jeszcze raz proszę wszystkich Państwa o mobilizację. Mogę tylko powtórzyć, że noc jest najciemniejsza przed świtem. Musimy do niego dotrwać. Bądźmy odpowiedzialni, dbajmy o siebie i szczepmy się. To jedyna droga do wyjścia z epidemii!" - zaznaczył premier.

