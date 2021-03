- Rok edukacyjny mamy już stracony. Oczekuję rozwiązań na przyszłość. Trzeba się zastanowić, jaki system edukacyjny w warunkach koronawirusa i nowych zagrożeń biologicznych można będzie realizować - mówił w "Śniadaniu w Polsat News" poseł Marek Sawicki (PSL). - Tylko jęki, żale i niechęci - narzekał na krytykę opozycji Bartosz Kownacki (PiS)

Zdjęcie Pusty, szkolny korytarz. /INTERIA.PL

Prowadzący program Piotr Witwicki zapytał gości o to, czy dzieci powinny wrócić do szkół.

- Koalicja Obywatelska od początku proponowała wprowadzenie metody nauczania bańkowego. Dla zdrowia psychicznego i poziomu edukacji dzieci powinny wrócić do szkół jak najszybciej - mówiła posłanka Barbara Nowacka (KO). Wcześniej - jak twierdzi posłanka - należy dać możliwość zaszczepienia się wszystkim nauczycielom i osobom starszym. - W szkołach powinien obowiązywać reżim sanitarny - tłumaczy Nowacka. Jej zdaniem część zajęć - jak języki obce, wf czy religia - mogłyby odbywać się poza murami szkoły.

"Kompletna fikcja"

- Wprowadzenie efektywnego reżimu w szkołach nie jest możliwe. Większość szkół ma niesprawną wentylację grawitacyjną. Nie jest możliwe efektywne wietrzenie klas, dzieci w przerwach wychodzą na korytarz. Trzymanie dzieci przez wiele godzin w maseczkach to kompletna fikcja. Nie sądzę, by to było możliwe do wymuszenia i co więcej, by to było zasadne - uważa poseł Krzysztof Boska (Konfederacja). I dodał: - Szkoły są miejscem, gdzie dzieci się mogą wymieniać tymi wirusami. Jeżeli ktoś ma w domu osobę starszą lub zagrożoną, może zostać przy nauczaniu domowym, natomiast pozostali powinni mieć możliwość posłać swoje dzieci do szkół. Inaczej nie da się normalnie pracować.

Kluczowa szczepionka

Włodzimierz Czarzasty (Lewica) zwrócił uwagę na swoje pochodzenie klasowe. - Jestem synem chłopa i myślę o życiu w sposób pragmatyczny - mówił Czarzasty. Poseł apelował, by przy podejmowaniu takiej decyzji posłuchać ekspertów. - Problem tego rządu polega na tym, że zakłada strategie, które co miesiąc zmienia - uważa Czarzasty.

Za to Błażej Spychalski z Kancelaria Prezydenta odwołał się do swoich doświadczeń. Przypomniał, że jego córka, która jest uczennicą czwartek klasy, uczy się zdalnie, syn - uczeń klasy drugiej - chodzi do szkoły. - Pewnie wszyscy byśmy chcieli, by wszystkie dzieciaki chodziły do szkół dla dobra i zdrowia przede wszystkim naszych dzieci. Jednak dzisiaj mamy sytuację jaką mamy - tłumaczył Spychalski. Polityk przypomniał, że dzisiejsze decyzje w sprawie edukacji są pokłosiem opinii ekspertów. Spychalski przypomniał, że receptą na szybki powrót dzieci do szkół jest szczepionka. Jego zdaniem szczepienie w Polsce przebiega dobrze, a Polska gotowa jest szczepić jeszcze szybciej, niestety problemem jest brak szczepionki.

Bartosz Kownacki (PiS) atakował, że poza Konfederacją opozycyjne partie nie mają żadnego konkretnego planu na powrót dzieci do szkół. Przypomniał, że rząd, podejmując decyzje, opiera się na radach ekspertów.

