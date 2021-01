Czy obywatele polscy z grup największego ryzyka, np. seniorzy po 75 roku życia mogą zaszczepić się na COVID-19 w innych krajach UE, bo akurat tam przebywają, albo chcą skorzystać z takiej możliwości? Zasada europejskiej solidarności sugerowałaby, że tak. W praktyce jest to jednak dużo bardziej skomplikowane, a wręcz niemożliwe.

Komisja Europejska, odpowiadając na pytanie PAP w tej sprawie, stwierdziła lakonicznie: "Należy to do kompetencji państw członkowskich - więc decyzja w tym zakresie należy do państwa członkowskiego." Innymi słowy, stosowanie zasady solidarności w przypadku szczepień na COVID-19 zależy od dobrej woli poszczególnych państw członkowskich.

Poniżej przegląd zasad i praktyk w niektórych krajach Unii na podstawie informacji z tamtejszych organów rządowych.

Portugalia

W Portugalii istnieje możliwość zaszczepienia przeciwko COVID-19 seniora zarejestrowanego w polskim systemie zdrowia publicznego, który odwiedza rodzinę rezydującą w tym kraju.

Warunkiem zaszczepienia takiej osoby jest przedstawienie dokumentów potwierdzających tożsamość i przynależność do publicznego systemu zdrowia publicznego w Polsce.

Polski senior odwiedzający Portugalię musi zostać wcześniej zgłoszony przez osobę, u której będzie w Portugalii rezydował, do najbliższej jego miejsca zamieszkania przychodni. Czas oczekiwania może być jednak dość długi z uwagi na wielu oczekujących. Polacy pracujący lub rezydujący w Portugalii w celu zaszczepienia się przeciwko COVID-19 muszą zgłosić się do najbliższej publicznej przychodni służby zdrowia i wypełnić właściwy formularz. W zależności od wieku, stanu zdrowia i wykonywanej pracy zostaną przydzieleni do odpowiedniej fazy szczepień. O terminie szczepienia zostaną poinformowani telefonicznie.

Hiszpania

W Hiszpanii nie przewidziano możliwości wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 dla obcokrajowców, którzy nie są rezydentami, bądź nie są zatrudnieni na jego terytorium. Przepisy dotyczące szczepień są rygorystyczne nawet w przypadku obywateli Hiszpanii, którzy chcieliby zaszczepić się poza terenem swojej wspólnoty autonomicznej.

Również we Włoszech żaden przepis dotyczący szczepień nie przewiduje obecnie możliwości, by osoba odwiedzająca kogoś w tym kraju została zaszczepiona. Jeśli chodzi o cudzoziemców, to prawo do szczepień mają stali rezydenci we Włoszech, objęci systemem opieki zdrowotnej i posiadający legitymację potwierdzającą, że są w nim zarejestrowani.

Według obowiązującego planu szczepieni są w tej chwili wyłącznie pracownicy służby zdrowia oraz pensjonariusze domów opieki dla osób starszych i ich personel. W najbliższych dniach mają rozpocząć się szczepienia osób powyżej 80. roku życia, ściśle na podstawie rejestrów oddziałów służby zdrowia.

Belgia

W Belgii, co do zasady, szczepione mogą być osoby, które mieszkają w tym kraju na stałe i płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ministerstwo zdrowia nie przewiduje wyjątków.

Francja

We Francji szczepienia dla osób po 75. roku życia rozpocząć się mają 18 stycznia. Prawdopodobnie pod "pierwszą igłę" pójdą regiony o największym zagęszczeniu zainfekowanych.

Nad Loarą opieka zdrowotna to co prawda kwestia rezydencji, a nie obywatelstwa, ale chaos i możliwości interpretacji przepisów są tak duże, że bezpieczniej byłoby nie liczyć tam na szczepienie.

Niemcy

W Niemczech nie ma możliwości szczepień, jeśli nie dostanie się na nie zaproszenia. Zgłoszenie się zatem do punktu szczepień "z ulicy" raczej nie wchodzi w grę. W RFN ruszają właśnie szczepienia dla osób powyżej 80. roku życia, ale nie wszędzie w jednym terminie, za to w większości landów z problemami w rejestracji: linie telefoniczne są przeciążone.

Czechy

"Turystyka szczepionkowa" do Czech nie będzie możliwa, a szczegółowych przepisów dotyczących cudzoziemców żyjących w tym kraju i płacących ubezpieczenie zdrowotne nie ma. Według resortu zdrowia nie ma potrzeby tworzenia osobnych przepisów, ponieważ nie chodzi o dużą grupę osób.

Obcokrajowcy będą mieli dostęp do szczepionki, ale tylko ci ubezpieczeni w Czechach. Według danych Urzędu Statystycznego na terenie Czech mieszka, mając różne wizy, zgody na pobyt tymczasowy lub stały około 600 tys. cudzoziemców.

Słowacja

Na Słowacji w istniejących przepisach mowa jest o szczepieniu "obywateli Republiki Słowackiej", ale w praktyce mają być także szczepieni cudzoziemcy. Muszą czekać na etap szczepień, w którym nie będzie już innych grup priorytetowych.