Czerwona strefa. Jakie zasady obowiązują?

Czerwona strefa może zostać wprowadzona na terenie całego kraju. O takim rozwiązaniu mówił w środę premier Mateusz Morawiecki. W czerwonej strefie obowiązuje m.in. całkowity zakaz organizacji imprez okolicznościowych np. wesel i konsolacji, ściśle wyznaczona liczba osób mogących przebywać w tym samym czasie w sklepach oraz w pełni zdalna nauka na uczelniach i w szkołach średnich.

W czerwonej strefie obowiązują także ograniczenia dotyczące transportu publicznego

Podział na żółte i czerwone strefy obowiązuje w Polsce od 8 sierpnia. Rozporządzeniem Rady Ministrów rząd określił strefy w kraju, w których występowały dodatkowe obostrzenia.

Zapowiadając podział powiatów na strefy, ówczesny wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński tłumaczył, że ich wprowadzenie zależne jest od liczby przypadków zachorowań na 10 tys. mieszkańców. - Tam, gdzie ten wskaźnik przekroczy 12 w ciągu poprzedzających 14 dni, będzie oznaczenie kolorem czerwonym, a tam gdzie będzie od 6 do 12 - będzie kolor żółty - mówił wiceminister.

Czerwona strefa. Jakie obostrzenia obowiązują?

Zgodnie z obowiązującymi restrykcjami w strefie czerwonej liczba osób w placówkach handlowych uzależniona jest od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m kw. powierzchni - 1 osoba na 15 m kw.

Ponadto, w strefie czerwonej obowiązuje zakaz organizacji imprez okolicznościowych m.in. wesel i konsolacji. Współzawodnictwo sportowe, zajęcia i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

Ograniczenia dotyczą także wydarzeń kulturalnych, które organizowane są w pomieszczeniach. Na widowni może być zajęte co drugie miejsce, pod warunkiem, że sala będzie wypełniona maksymalnie w 25 proc. Między widzami musi być zachowana odległość 1,5 m. Wszyscy goście muszą mieć zakryte nos i usta.

Podobne zasady dotyczą wydarzeń organizowanych na otwartych przestrzeniach. Widzowie muszą być umieszczeni na co drugim miejscu, w rzędach naprzemiennie. W przypadku braku wyznaczonych miejsc, odległość między gośćmi musi wynosić 1,5 metra. Maksymalne wypełnienie przestrzeni może sięgać 50 proc. liczby przewidzianych miejsc. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

W szkołach ponadpodstawowych i na uczelniach w strefie czerwonej nauka odbywa się w pełni zdalnie.

Gastronomia, hotelarstwo, fitness

W strefie czerwonej prowadzenie działalności gastronomicznej możliwe jest tylko w określonych godzinach: od 6 do 21. Poza tym czasem jedzenie może być podawane tylko na wynos.

W lokalu klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

Obowiązują limity: co drugi zajęty stolik, chyba że jest oddzielnie przegrodą (min 1 m wysokości od powierzchni stolika) stolika od stolika. Jedna osoba na 4 m2.

Mogą funkcjonować hotele, jednak z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia.

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej czy sportowej - jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie - tylko dla gości hotelowych przebywających z hotelu co najmniej jedną dobę hotelową.

Działalność aquaparków i basenów poza hotelami jest całkowicie zawieszona.

Zawieszona jest także działalność wesołych miasteczek, parków rozrywki oraz parków rekreacyjnych.

Nie mogą działać siłownie ani kluby fitness.

Kina, zgromadzenia, kościoły

Kina muszą udostępnić widzom co drugie miejsce na widowni, z tym, że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc. Widzowie zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa.

Ograniczeni dotyczą też działalności sanatoriów, uzdrowisk i rehabilitacji. Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

W zgromadzeniu może brać udział maksymalnie do 10 osób. Odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele w strefie czerwonej, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. w uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

Ograniczenia dotyczące transportu

Ograniczenia dotyczą także transportu publicznego. Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi: 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej dla danego pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych. Pasażerowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

W salonach fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Na pokładzie samolotu musi być zapewniony dostęp do płynów do dezynfekcji rąk. Obowiązuje także nakaz dezynfekcji samolotu raz na dobę w przypadku wykonywania lotu z pasażerami, po każdym locie z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną, oraz przed i po każdym locie z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin.

Personel pokładowy ma także obowiązek przekazania pasażerom formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart - w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.