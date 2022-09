Wiceminister uczestniczył w posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia, które było poświęcone szczepieniom przeciw COVID-19.





COVID-19. Ile osób jest zaszczepionych?

Podał, że w schemacie podstawowym przeciw COVID-19 zostało dotąd zaszczepionych ok. 60 proc. Polaków powyżej piątego roku życia.

- Liczba osób zaszczepionych schematem podstawowym to 22 mln 900 tys., w tym w wieku poniżej 18 roku życia - 1 mln 800 tys., w grupie wiekowej 18-39 lat to jest 6 mln 100 tys., w grupie 40-59 to jest 7 mln osób, w grupie 60-79 lat to jest 6,6 mln osób i w grupie 80 plus to 1 mln 400 tys. - podał Kraska.

Największą liczbę zaszczepionych mieszkańców, jak kontynuował, ma w woj. mazowieckim - 3 mln 600 tys. Kolejne jest woj. śląskie - 2 mln 600 tys., trzecie miejsce zajmuje woj. wielkopolskie - 2 mln 300 tys.



- Jeżeli spojrzymy na województwa z najniższą liczbą zaszczepionych mieszkańców, to w woj. świętokrzyskim - jest ich tylko 655 tys., w woj. lubuskim 650 tys., a najmniej w woj. opolskim - 534 tys. mieszkańców" - powiedział.





Oddaliśmy 11 mln szczepionek

Kraska podał, że Polska odsprzedała blisko 15 mln szczepionek przeciw COVID-19, m.in. do Australii, Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii czy Portugalii. Wiceminister poinformował również o nieodpłatnym przekazaniu ponad 11 mln szczepionek m.in. do Armenii, Bangladeszu, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Egiptu, Filipin, Gruzji, Kambodży, Macedonii, Palestyny czy Wietnamu.

Wskazał, że resort nieustająco zachęca do przyjmowania dawek podstawowych, a także pierwszej i drugiej dawki przypominającej. Od 16 września 2022 r. drugą dawkę przypominającą przeciw COVID-19 mogą zaszczepić się wszystkie osoby powyżej 12 lat.

Kraska zaznaczył, że od 3 października dopuszczone będzie szczepienie przypominające przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat.

Wiceminister podał, że pierwsza dawką przypominającą zostało zaszczepionych 12,2 mln Polaków. Drugą dawkę przypominającą przyjęło dotąd 1,8 mln osób, z czego część w zaktualizowanej wersji.

- Dynamika szczepień przyspieszyła. Osób, które chcą się szczepić jest zdecydowanie więcej, co wynika m.in. z tego, że pojawiły się nowe, zmodyfikowane szczepionki - wskazał.