Podczas konferencji prasowej dotyczącej nowych obostrzeń doszło do nieporozumienia. Przedszkola i żłobki nadal będą otwarte - wyjaśnia resort zdrowia.

Z wypowiedzi ministra Adama Niedzielskiego można było wywnioskować, że z związku z nowymi obostrzeniami żłobki i przedszkola zostaną zamknięte. To nieporozumienie - informuje resort i wyjaśnia, że placówki te będą funkcjonowały bez zmian.



Zamknięte pozostają natomiast szkoły.

Jak informował w Polsat News wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, pierwszym możliwym terminem powrotu najmłodszych uczniów do szkół jest 18 stycznia. Następnie, jeśli liczba zachorowań zmniejszy się i szczepienia się upowszechnią, do stacjonarnego nauczania wrócą kolejne roczniki - przekazał.



