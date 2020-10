- W tej chwili nie ma żadnych decyzji, jeśli chodzi o Wszystkich Świętych. Być może trzeba będzie ograniczyć przemieszczanie się - powiedział w czwartek (1 października) wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podkreślił, że trwają analizy dotyczące tej kwestii.

Wiceszef MZ był pytany na konferencji prasowej o ewentualne zalecenia na 1 listopada, kiedy to Polacy tłumnie odwiedzają cmentarze i groby swoich bliskich.

- Rzeczywiście za miesiąc będzie 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych, kiedy Polacy gremialnie przemieszczają się po całym kraju, odwiedzają groby swoich najbliższych. Być może trzeba będzie ten ruch przemieszczania ograniczyć, ale to jeszcze jest przed dnami. Musimy to na bieżąco analizować, w jaki sposób do tej kwestii podejść - powiedział Kraska.

Dodał, że kontakty międzyludzkie w tym okresie mogą skutkować zakażeniem. - To jest jeszcze do dyskusji, w tej chwili nie ma żadnych decyzji, jeśli chodzi o Dzień Wszystkich Świętych - zaznaczył Kraska.