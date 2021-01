- Podobnie jak cała UE zostaliśmy zaskoczeni informacją, że koncern Pfizer z tygodnia na tydzień ma zamiar w sposób znaczący ograniczyć dostawy szczepionek. Dzisiaj w Agencji Rezerw Materiałowych, Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia trwało przeliczanie naszego harmonogramu, by dopasować się do nowej sytuacji - przekazał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. - Decyzja Pfizera wpłynie na harmonogram szczepień - poinformował.

Zdjęcie Szef KPRM, pełnomocnik rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Michał Dworczyk i prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski / Leszek Szymański /PAP

- Do godz. 14 w poniedziałek pierwszą dawką przeciwko COVID-19 zaszczepionych zostało 475 264 pacjentów. Od wczoraj trwają też szczepienia drugą dawką. W magazynach jest prawie 610 tys. szczepionek, natomiast liczba szczepionek dostarczonych już do punktów szczepień to 647 tys. sztuk - podał najnowsze dane Dworczyk.

- W grupie 0, obejmującej pracowników podmiotów prowadzących działalność leczniczą, zaszczepiliśmy do tej pory 474 676 pacjentów. Łącznie 81 proc. osób z grupy 0 zgłosiło się na szczepienie - podkreślił pełnomocnik rządu ds. szczepień.



431 782 to z kolei liczba zarejestrowanych pacjentów na szczepienie przeciw COVID-19 z grupy 80 plus, a 1,47 mln to liczba zgłoszeń chętnych na szczepienia. Jak przypomniano, od 22 stycznia do rejestracji będą mogli dołączyć seniorzy powyżej 70. roku życia.

Poruszono też kwestię niepożądanych odczynów szczepiennych. - Cały czas mamy na szczęście niewielką ich ilość - to 133 takie odczyny na właśnie ponad 475 tys. wykonanych szczepień - powiedział Dworczyk.



Zaktualizowany harmonogram szczepień

- Mamy zabezpieczone dawki dla wszystkich, którzy otrzymali pierwszą dawkę szczepionki - zapewnił Dworczyk, odnosząc się do decyzji koncernu Pfizer o ograniczeniu dostaw. - W poniedziałek do Polski przyleciało 176 tys. dawek szczepionki zamiast 360 tys., w kolejnych tygodniach to będzie nie 360 tys. a 296 tys. dawek, potem nieco więcej - mówił. Konieczne okazały się w związku z tym zmiany.

- Szczepienia dla seniorów powyżej 70. roku życia zaczną się 25 stycznia. Jesteśmy jednak zmuszeni nieco wydłużyć szczepienia grupy zero - wskazał. - Zrobimy wszystko, aby zostały zakończone w lutym, ale jest to uzależnione od czynników, na które nie mamy wpływu - zaznaczył.

- Ze względu na zmniejszenie dostaw zamiast 330 tys. osób z grupy zero, do której należy m.in. personel medyczny, które były zaplanowane do zaszczepienia w tym tygodniu, będziemy mogli zaszczepić ok. 130 tys. - podał Dworczyk.

Podkreślił, że decyzje firmy Pfizer "wpłynęły na harmonogram szczepień w Polsce, podobnie jak w innych krajach".

- W lepszej sytuacji nieco jesteśmy my oraz inne kraje, które zdecydowały się odkładać szczepionki na drugą dawkę. W gorszej sytuacji są kraje, które wykorzystywały wszystkie szczepionki od razu. Mamy nadzieję, że ta sytuacja ulegnie poprawie - powiedział szef KPRM.

Jak dodał prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski, od połowy lutego spodziewane jest zwiększenie dostaw szczepionek do Polski.

Co więcej, jak wskazał szef KPRM, jest szansa, że "do końca miesiąca zostanie zarejestrowana szczepionka AstraZeneca".



"Jestem zdumiony"

Pełnomocnik rządu ds. szczepień był pytany, czy rząd powróci do kwestii zakupu szczepionek firmy Moderna, których - jak sugerował jeden z dziennikarzy - kupiliśmy znacznie mniej niż nam oferowano.

- Naprawdę jestem zdumiony, bo to już kolejny raz, kiedy publicznie tłumaczymy, jak ta sytuacja się przedstawia i jakie są fakty. Otóż mogliśmy dokonać zakupu dodatkowej partii szczepionki Moderny, ale problem polegał na tym, że jej dostawa była przewidziana na koniec 2021 roku. Tymczasem zgodnie z podpisaną przez Komisję Europejską umową, której stroną jest również Polska, nam przysługuje i mamy deklarację od producentów, dostarczenia do naszego kraju do końca tego roku 60 milionów dawek szczepionki - powiedział Dworczyk.

- Gdyby jakikolwiek producent zaproponowałby nam wówczas zakup i dostarczenie tej szczepionki w pierwszym kwartale, ewentualnie w drugim kwartale, to byśmy to zrobili na 100 proc. Natomiast takiej propozycji nie było - powiedział Dworczyk.

Reakcja na doniesienia dziennikarzy programu "Raport"

Reporterzy programu "Raport" w Polsat News, Beata Glinkowska i Jacek Smaruj, dotarli do mężczyzny, który handluje preparatem i to na masową skalę. Materiał wyemitowano w ubiegły piątek. O te doniesienia był pytany w poniedziałek przez dziennikarzy Dworczyk.



- Prowadzimy szczegółową weryfikację i monitoring w łańcuchu dostaw wszystkich preparatów. Obrót lekami tego rodzaju jest uregulowany przez określone przepisy - wskazywał szef KPRM. Zachęcał, by sprawa została zgłoszona na policję.

Decyzja Pfizera

W piątek koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw COVID-19 w drugim kwartale. Aby to osiągnąć, jak poinformowano, konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie w zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dostarczanych dawek.

Harmonogram od firmy Pfizer polski rząd otrzymał w niedzielę późnym wieczorem, o czym Michał Dworczyk poinformował w poniedziałek w programie "Graffiti" w Polsat News.

Jak przekazał, harmonogram ten "przewiduje zmniejszone dostawy do 8 lutego". - Później mają nastąpić znaczące zwiększenia dostaw, ale to są na razie tylko deklaracje - zaznaczał szef KPRM.



Szczepienia w Polsce

Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia ub.r. Obecnie trwają szczepienia grupy 0, czyli m.in. personelu medycznego. Od 15 stycznia seniorzy po 80. roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw COVID-19, a od 22 stycznia będą mogły to zrobić osoby od 70. roku życia.

Szczepienia wszystkich seniorów 70+ mają rozpocząć się 25 stycznia. Ponadto, od 15 stycznia uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.

