Co ze szczepieniami osób w wieku 18-39 lat? Michał Dworczyk wyjaśnia

Osoby w wieku 18-39 lat, które wypełniły wcześniej formularz chęci zaszczepienia, będą mogły się zapisać jeszcze przed oficjalną rejestracją - wynika ze słów szefa KPRM Michała Dworczyka.

Zdjęcie Trwają szczepienia służb mundurowych /Jaap Arriens/NurPhoto /Getty Images

- Umożliwienie rejestracji dla osób od 18 do 39 lat - tych, które zgłosiły za pośrednictwem formularza, że są gotowe do szczepień, w styczniu czy w lutym, czy na początku marca, nastąpi w momencie, gdy będzie zbliżała się ich grupa wiekowa - wyjaśnił szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Podczas uruchamiania rejestracji seniorów na szczepienia na początku roku każdy chętny mógł wypełnić formularz z deklaracja, że chciałby poddać się szczepieniu. Formularz ten można było wypełnić do marca, w tej chwili nie jest to już możliwe. Osoby, które to uczyniły, mają wystawiane automatycznie e-skierowania na szczepienie dla określonej grupy wiekowej i mogą zapisywać się przed rówieśnikami, którzy takiej chęci wcześniej nie zadeklarowali.

Szef KPRM przypomniał, że właśnie taką procedurę uruchomiono po raz pierwszy w ubiegłym tygodniu dla osób w wieku 40-59 lat, bo "za sześć dni zaczną się normalne populacyjne zapisy właśnie dla 50latków, a potem 40-kilkulatków".

Od 12 kwietnia codziennie uruchamiane będą zapisy dla kolejnych roczników, począwszy od rocznika 1962, także dla osób które nie dokonały wcześniej zgłoszenia. Proces ten potrwa do 24 kwietnia, kiedy zapisywać się będzie mógł rocznik 1973.

