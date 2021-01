- To ósmy dzień pobytu dzieci w szkołach podstawowych. Na bieżąco monitorujemy sytuację tam, gdzie odbywa się nauczanie stacjonarne - zapewnił podczas środowej konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Przygotowujemy wytyczne dla klas IV-VIII - poinformował.

- W skali Polski pracuje 15 170 przedszkoli w trybie stacjonarnym, zaledwie w 37 przedszkolach nauka odbywa się w trybie zdalnym, a w 93 w trybie mieszanym - przekazał minister. - Ponad 99 proc. przedszkoli pracuje normalnie - zaznaczył.

- Jeśli chodzi o funkcjonowanie szkół podstawowych, to 14 274 szkoły pracują stacjonarnie, w 21 prowadzona jest nauka zdalna, a zaledwie 148 pracuje w trybie mieszanym. Zatem blisko 99 proc. szkół pracuje normalnie - powiedział Czarnek.

- Frekwencja w przedszkolach i szkołach frekwencja jest prawie 99-proc. i utrzymuje się na tym samym poziomie od poniedziałku, co na dzisiaj świadczy o tym, że wymogi sanitarne zastosowane przez dyrektorów we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych przynoszą na ten moment oczekiwane rezultaty - zaznaczył.

"Przygotowujemy pięć wariantów"

Czarnek wskazywał podczas konferencji prasowej, że to, czy szkoły będą działały w trybie stacjonarnym, czy zdalnym, zależy od dynamiki rozwoju pandemii.

- My przygotowujemy się na okoliczności różne, w różnych pięciu wariantach, które opracowujemy. Po to zbieramy informacje również ze szkół każdego dnia o frekwencji uczniów, o ilości szkół, które pracują w trybie zdalnym, które pracują w trybie stacjonarnym, by przekazywać to na bieżąco Ministerstwu Zdrowia i specjalistom z zakresu epidemiologii i wirusologii - podkreślił.

Minister edukacji zaznaczył, że dane te umożliwią podejmowanie decyzji co do tego, czy dalsza nauka w szkołach będzie się odbywała w trybie zdalnym czy stacjonarnym. Czarnek podkreślił, że jego resort przygotowuje i konsultuje z Ministerstwem Zdrowia oraz z GIS wytyczne dla klas IV-VIII.

Według Czarnka decyzje odnośnie nauki w szkołach zależą od dynamiki rozwoju pandemii koronawirusa nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. Wskazywał, że "najważniejsze jest życie i zdrowie ludzi, społeczeństwa i to jest wytyczną zasadniczą do podejmowania decyzji dalszych w tym zakresie".

Jak mówił, mogą więc to być decyzje "dotyczące ewentualnego przywracania nauczania stacjonarnego w innych klasach", ale także "decyzje, które mogą iść w drugim kierunku". - Bo może się zdarzyć, że będą decyzje o powrocie do nauki zdalnej klas I-III - zaznaczył minister.

Nieoficjalne doniesienia

Z nieoficjalnych doniesień Polsat News wynika, że naukę stacjonarną w szkołach będą kontynuowały dzieci z klas I-III, w klasach IV-VIII przedłużona ma być natomiast nauka zdalna.

Minister zdrowia mówił w środę rano w Radiu Zet, że "absolutnie nie rekomenduje dalszego otwierania szkół". - Mamy taką ścieżkę przyjętą, że w drugim tygodniu lutego powtarzamy badania przesiewowe nauczycieli i dopiero po obejrzeniu wyników tych badań będziemy rekomendowali dalsze kroki - przekazał Adam Niedzielski.



Konsultacje mogą odbywać się w szkołach

Dyrektorzy nadal mogą organizować konsultacje dla uczniów klas ósmych i maturalnych, których czekają egzaminy. - Konsultacje takie są i mogą być organizowane w małych grupach w szkołach - powiedział Czarnek.

Centralna Komisja Egzaminacyjna próbne arkusze egzaminacyjne udostępni szkołom w marcu, na około dwa miesiące przez egzaminami, które odbędą się w maju - podał resort.

W szkołach w ramach konsultacji mogą być przeprowadzane sprawdziany z zachowaniem zasad sanitarnych.

Olimpiady przedmiotowe

- Mamy możliwość przeprowadzania olimpiad przedmiotowych w szkołach - dodał minister edukacji. Dyrektor szkoły, centrum lub placówki mogą udostępnić pomieszczenia do przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach ministra edukacji - poinformował Czarnek.

- To są zasady wypracowane po to, żeby nauka odbywała się w klasach I-III zgodnie z reżimem sanitarnym - powiedział Czarnek. - Żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom i to się sprawdza - wskazał.

- Szkoły mogą prowadzić zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu - poinformował. Przypomniał jednak, że uczniowie branżowych szkół pierwszego stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, nadal realizują zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u nich nie występują istotne zagrożenia.

Tak uczą się dzieci

Ze względu na sytuację epidemiczną zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich zostały zawieszone od 26 października ub.r. W jej miejsce wprowadzono naukę zdalną. Od 9 listopada zawieszona była też nauka w klasach I-III szkół podstawowych.

W ubiegłym tygodniu, w poniedziałek po feriach zimowych, uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej.

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, tak jak przed feriami, kontynuują naukę zdalną. Mają zajęcia stacjonarne zawieszone do 31 stycznia.

Pismo do rektora UMK

Minister edukacji zareagował podczas środowej konferencji prasowej także na informacje o zaszczepieniu się przeciw COVID-19 posła i pracownika naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Zbigniewa Girzyńskiego.

- Wystosowałem pismo do pana rektora uniwersytetu Mikołaja Kopernika z prośbą, aby najdalej w ciągu trzech dni złożył wszelkie wyjaśnienia dotyczące tego, (...) jak doszło do szczepień osób, które są pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ale nie są pracownikami kierunków medycznych, nie są studentami kierunków medycznych, nie są w ogóle związani ze światem medycznym - poinformował Czarnek.

Według niego "nigdy w żadnym punkcie i w żadnym momencie nie informował nikt z rządu nikogo o tym, że w grupie 'zero' będą szczepieni nauczyciele akademiccy, którzy nie są związani ze światem medycyny".

- W oparciu o te wyjaśnienia i kontrole, którą będziemy prowadzić, będziemy podejmować kolejne decyzje - podsumował.