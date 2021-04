Zdaniem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka ze względu na spadek dziennej liczby zakażeń koronawirusem możliwy jest powrót do nauki stacjonarnej w szkołach jeszcze w kwietniu.

Zdjęcie Przemysław Czarnek w Sejmie / Jacek Domiński /Reporter

Szef MEiN pytany był w sobotę na antenie Radia Maryja i TV Trwam, kiedy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach, jakie warunki muszą zostać spełnione żeby tak się stało.



W sobotę Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce zdiagnozowano ostatniej doby 24 856 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 749 chorych.

- Patrząc na te dane, to jednak już od kilku dni obserwujemy spadki zakażeń dziennych. Obserwujemy również, chyba dzisiaj to też się potwierdziło, więcej wolnych łóżek szpitalnych. Niestety to jest również wynik śmierci wielu naszych rodaków, ale jednak spadki są. Ta tendencja wydaje się być trwała - zauważył minister.

- Jeśli ona się potwierdzi również w przyszłym tygodniu, a to będzie już 10 dni od świąt i wtedy będziemy mieli również obraz migracji świątecznych, spotkań świątecznych, to mamy ogromną szansę na to, żeby jeszcze w kwietniu wrócić do opieki stacjonarnej nad dziećmi w przedszkolach, żłobkach, ale również mamy ogromną szansę na powrót do nauki stacjonarnej w szkołach podstawowych. Mam nadzieję, że hybrydowo w całych szkołach podstawowych - mówił Czarnek.

Podał, że będzie to analizowane w przyszłym tygodniu. - W kolejnych dniach będziemy informować opinię publiczną" - dodał.

- Jest w dalszym ciągu szansa, duża szansa, abyśmy w kwietniu wrócili do nauki stacjonarnej - wskazał.

Zajęcia zawieszone do 18 kwietnia

Zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach zawieszone są do 18 kwietnia.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, od 22 marca znów uczą się zdalnie. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie od 26 października.

Od 29 marca zawieszone jest też, pod pewnymi wyjątkami, stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także żłobków.

Dyrektorzy mają obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu i żłobku dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla dzieci pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych, mundurowych i oświaty.