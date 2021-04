Co z obostrzeniami po 9 kwietnia? W środę sztab kryzysowy

Obecne restrykcje pandemiczne obowiązują - według rozporządzenia - do 9 kwietnia. Co będzie dalej? Mówił o tym rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że decyzje w sprawie obostrzeń zostaną ogłoszone w środę lub w czwartek.

W środę o godz. 10 zbierze się rządowy sztab kryzysowy i to on podejmie tę decyzję w porozumieniu z radą medyczną przy premierze.

Müller mówił również o tym, jak mogą wyglądać tegoroczne wakacje.

- Liczymy na to, że dzięki temu, że bardzo dynamicznie rozpędza się program szczepień oraz że okres maja, czerwca w zeszłym roku pokazał, że ta liczba zakażeń spadała, doprowadzi do tego, że w okresie letnim będą szanse na to, aby w jakimś zakresie wakacje mogły być zrealizowane - powiedział Müller.

Rzecznik rządu zaznaczył, że nie wiadomo, czy będą to wakacje "takie jak dwa lata temu".

- Natomiast faktycznie dzięki dużej mobilizacji całej służby zdrowia w zakresie programu szczepień, oraz jeżeli będziemy przestrzegać wszystkich obostrzeń, wakacje w jakiejś formie będą mogły być możliwe, ale tylko pod takimi dwoma warunkami, czyli polepszeniem się sytuacji epidemicznej i szerokiego korzystania z programu szczepień - powiedział Müller.