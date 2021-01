- Mimo względnie lepszej sytuacji niż u niektórych naszych sąsiadów, chcemy poczekać do początku przyszłego tygodnia, by przedstawić, jak może wyglądać funkcjonowanie poszczególnych branż od 1 lutego - przekazał w środę podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Premier pytany, czy jest szansa na zniesienie obostrzeń i otwarcie klubów fitness od 1 lutego w reżimie sanitarnym, odparł, że kwestia obostrzeń podlega bieżącej analizie.

Zwracał uwagę, że rząd obserwuje to, co się dzieje w innych krajach. - W wielu krajach nas otaczających, także w Zachodniej Europie, nieco dalej od nas, te restrykcje są coraz większe. One są coraz ostrzejsze - podkreślił szef rządu.

Zaznaczył, że wciąż nie możemy lekceważyć epidemii. - Dlatego, mimo iż u nas teraz sytuacja wygląda na nieco bardziej stabilną, choć przecież poziom zgonów cały czas bardzo smuci, niepokoi i nie daje nam spokoju, to jednak mimo tej względnie lepszej sytuacji niż u niektórych naszych sąsiadów, chcemy jeszcze poczekać do końca tego tygodnia, do początku przyszłego, żeby przedstawić, jak może wyglądać funkcjonowanie poszczególnych branż od 1 lutego - zaznaczył.

- Tutaj nie wykluczamy pewnych zmian w reżimie sanitarnym, który będzie przez naszych kolegów ministrów wypracowywany we współpracy z poszczególnymi branżami, ale dziś jest jeszcze za wcześnie, żeby coś takiego obiecać - dodał premier.

Czytaj też: Lockdown w Niemczech do 14 lutego. W prasie czytamy o "longdownie"

