Może zostać wydane zalecenie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę na wolnym powietrzu - powiedział na antenie Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że nie jest przewidziane zamknięcie kościołów.

Kraska podkreślał w Polsat News, że w czasie nadchodzących świąt wielkanocnych powinniśmy, podobnie jak przed rokiem, ograniczyć kontakty rodzinne.



- Początek kwietnia także powinniśmy spędzić w reżimie sanitarnym - podkreślił.

Zapytany o zamknięcie kościołów, Kraska przekazał, że rząd obecnie takiego rozwiązania nie przewiduje. - Restrykcje, które są przewidziane, także dla wiernych, którzy chodzą do kościoła, myślę, że są wystarczające - ocenił.

Zapytany o ewentualne wydanie zalecenia, by święcenie pokarmów w Wielką Sobotę odbywało się na wolnym powietrzu, Kraska odparł, że "takie zalecenie może być wydane". - Ubiegły rok pokazał, że w wielu kościołach tak to się odbywało, to techniczna kwestia do ustalenia - dodał.

Zgodnie z rozporządzeniem w kościołach może przebywać jedna osoba na 15 m kw.



