- Obecnie nikt nie przewiduje zamknięcia cmentarzy 1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych - powiedział w środę (14 października) rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W podobnym tonie wypowiada się Centrum Informacyjne Rządu i policja.

Zdjęcie Święto Wszystkich Świętych na Starych Powązkach w Warszawie, zdjęcie z 2019 roku /Piotr Molecki /East News

- To co możemy robić, to apelować do Polaków, żeby rozłożyć te wyjazdy na tydzień przed (dniem Wszystkich Świętych - red.) - tłumaczył w kontekście zbliżającego się 1 listopada Wojciech Andrusiewicz. Dodał też, że "na chwilę obecną nikt nie przewiduje zamykania cmentarzy". W tym roku 1 listopada przypada w niedzielę.

Reklama

Odnosząc się do kolejnego najwyższego dobowego przyrostu nowych zakażeń, który zanotowano w środę - 6526 i zgonów - 116, podkreślił, że pod uwagę brane są różne scenariusze, jeśli chodzi o dodatkowe obostrzenia.

- Bierzemy pod uwagę różne rozwiązania. To nie jest tak, że bierzemy pod uwagę jedno rozwiązanie, które ma wejść w życie, jeśli te przypadki będą rosnąć - zaznaczył.

Uzupełnił, że w czwartek po publikacji codziennej statystki zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. - I tutaj pod kierunkiem pana premiera będą zapadać kolejne decyzje. Na pewno ten wachlarz możliwości do wprowadzenia jest dość długi - podkreślił.

Rząd nie rozmawia o zamknięciu cmentarzy

Jak przekazało natomiast Interii Centrum Informacyjne Rządu, "jest zbyt wcześnie, aby przesądzać, jakie konkretnie zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały" 1 listopada. - Obecnie nie prowadzimy w rządzie dyskusji na temat ewentualnego zamykania cmentarzy - poinformowano.

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jakie znacznie dla Polek i Polaków ma zbliżające się święto zmarłych. Dołożymy wszelkich starań, aby każdy w te szczególne dni mógł czuć się bezpieczny. W tej chwili cmentarze cały czas są objęte nakazem noszenia maseczek. Ta zasada bezpieczeństwa będzie obowiązywała również 1 listopada - zaznacza Centrum Informacyjne Rządu.

Natomiast jak poinformował Interię inspektor Mariusz Ciarka z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji, na razie brak wytycznych dotyczących 1 listopada.

- W chwili obecnej nie mamy wiedzy, jakie będą obowiązywały obostrzenia we wspomnianym okresie związane ze zwalczaniem epidemii koronawirusa - przyznał.

Ciarka zaznaczył, że policjanci na pewno będą zwracali uwagę na zakryte nosy i usta wśród odwiedzających cmentarze.

Ładowanie...