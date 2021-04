Dyrektorzy oddziałów NFZ zaprezentują we wtorek przedstawicielom każdego powiatu w Polsce liczbę punktów szczepień, która powinna być zapewniona, by zaszczepić jak największą liczbę mieszkańców - poinformował rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz

- We wtorek wszystkie samorządy dowiedzą się, po rozmowie z dyrektorami oddziałów NFZ, jaki jest potencjał punktów szczepień do utworzenia w danym powiecie - przekazał Andrusiewicz, podkreślając że Narodowy Fundusz Zdrowia w tej chwili przygotowuje stosowną analizę.

Dodał, że w niedzielę w południe rozpoczęło się w centrali NFZ spotkanie w tej sprawie.

- Dotyczy ono analizy potencjału szczepiennego w poszczególnych powiatach w Polsce. Tworzona jest obecnie tzw. mapa potrzeb szczepiennych. Na populację nakładane są punkty, które teraz funkcjonują oraz te, które powinny powstać w każdym powiecie, by zaszczepić daną społeczność przy założonych wielkościach dostaw szczepionek do Polski. Niektóre powiaty już dziś zgłaszają nadmiarowe liczby punktów, a inne nie zgłosiły żadnego - wyjaśnił.

Dyrektorzy wojewódzkich NFZ spotkają się z przedstawicielami powiatów

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ we wtorek odbędą zdalne spotkanie z przedstawicielami powiatów ze swojego terenu, podczas którego zaprezentują analizę.

- Przedstawią, ile w danym powiecie jest potencjalnie osób do zaszczepienia, ile punktów aktualnie działa oraz pokażą, jak to powinno wyglądać przy uruchomieniu punktów masowych szczepień - powiedział rzecznik.

Obecnie w całym kraju funkcjonuje ponad 6,5 tys. punktów szczepień. W drugim kwartale uruchamiane mają być dodatkowe punkty szczepień. Zaszczepić się będzie można m.in. w każdym szpitalu w powiecie, aptece, zakładzie pracy czy wybranych punktach drive-thru.

Do tej pory w Polsce wykonano już 7 635 264 szczepień przeciw COVID-19. Szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia ubiegłego roku. Na razie są one wykonywane trzema dopuszczonymi do obrotu unijnego preparatami firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca. W przyszłym tygodniu do naszego kraju ma trafić pierwsza dostawa jednodawkowej szczepionki Jonhson & Jonhson.

