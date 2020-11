Ze względu na epidemię rząd zdecydował o zamknięciu cmentarzy od 31 października do 2 listopada. Od wtorku (3 listopada) będą one ponownie otwarte. Prymas Polski abp Wojciech Polak zaapelował, by odwiedziny naszych zmarłych bliskich rozłożyć jednak na wszystkie dni listopada.

Decyzję o tym, że cmentarze w tym roku pozostaną zamknięte m.in. w Dzień Wszystkich Świętych, premier Mateusz Morawiecki przekazał w piątek 30 października.

- Cały czas żyliśmy tą nadzieją, że ta liczba zachorowań będzie przynajmniej chociaż trochę malała, ale ona dzisiaj jest znowu większa niż wczoraj, wczoraj była większa niż przedwczoraj i nie chcemy prowadzić do zwiększenia ryzyka na skutek tego, że na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej, przed cmentarzami gromadzić się będą duże grupy osób - mówił wówczas Morawiecki.

Na mocy piątkowego rozporządzenia Rady Ministrów od 31 października do 2 listopada wstęp na teren cmentarzy był zakazany z wyjątkiem pogrzebów i czynności z nimi związanych.

Od wtorku cmentarze będą ponownie otwarte. O rozłożenie w czasie odwiedzin naszych zmarłych bliskich apelował jednak w poniedziałek prymas Polski abp Wojciech Polak. - Rozłóżmy nawiedzanie grobów naszych bliskich na wszystkie dni listopada, kiedy - zgodnie z dekretem Stolicy Apostolskiej - również możemy zyskać odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących. W ten sposób - modlitwą - najlepiej damy wyraz naszej pamięci o naszych bliskich zmarłych, a żywym okażemy troskę i miłość - podkreślał prymas.