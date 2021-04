Cezary Tomczyk: System szczepień się zawalił

Dziś problemem jest to, że ten system, na naszych oczach się zawalił. Nikt nie wie, kiedy może być szczepiony - powiedział w programie "Graffiti" przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Cezary Tomczyk.

Zdjęcie Cezary Tomczyk w "Graffiti" /Polsat News

Cezary Tomczyk, zapytany w Polsat News o to, czy skorzystałby z błędu systemu szczepień i szansy na wcześniejsze przyjęcie szczepienia powiedział: - Czekam cierpliwie na swoją kolej, na swój rocznik. Są tacy, którzy z tego błędu w systemie korzystają. Problemem teraz jest to, że miliony ludzi z chorobami nowotworowymi, czy innymi chorobami, nie mogą się zaszczepić. Ciągle wielu seniorów nie jest zaszczepionych i to jest problem.



- Problemem jest też to, że ten system, na naszych oczach się zawalił. Nikt nie wie, kiedy może być szczepiony - dodał.

- Ten system jest bez zasad i bez zasad działa. Jeśli ktoś z tego systemu korzysta, musi odpowiedzieć sobie, czy warto - zaznaczył.



Rekordowe szczepienia w Rzeszowie

Cezary Tomczyk odniósł się także do sytuacji w Rzeszowie, gdzie według danych zaszczepionych jest niemal połowa ludności, co jest rekordowym wynikiem w skali kraju. Według nieoficjalnych informacji szczepionka podawana jest wszystkim chętnym, bez stosowania się do harmonogramu.

- Jak wszyscy wiemy w Rzeszowie dojdzie zaraz do przedterminowych wyborów. Na liście kandydatów jest kandydatka PiS-u. Nie sądzę, aby działalność rządu w tym miejscu była przypadkowa. Wiemy, że rząd działa wybiórczo, a nie jest tak, że można karać albo nagradzać kogoś, bo mieszka w jednym miejscu. Wszyscy muszą być traktowani równo - stwierdził polityk PO.



