Cezary Pazura przekonuje do szczepień: To nie tylko twoja sprawa

Trwa kampania #SzczepimySię. Jej ambasador Cezary Pazura zachęca Polaków, by zaszczepili się przeciw COVID-19. - Szczepienie to nie tylko twoja sprawa, to sprawa życia i zdrowia innych – mówi aktor w najnowszym spocie.

Najnowszy spot to kolejna część kampanii informacyjnej Narodowego Programu Szczepień. Od 27 grudnia można oglądać spoty z udziałem Mateusza i Stanisława Banasiuków, którzy pytają: "A Ty, dla kogo się zaszczepisz?".

Teraz Cezary Pazura zachęca Polaków i odpowiada: "dla siebie, dla nich. Szczepimy się!"



Do tej pory Cezary Pazura, jako ambasadora kampanii #SzczepimySię wystąpił w krótkich spotach radiowych, w których zachęca do skorzystania ze szczepionek przeciw COVID-19. Aktor przekonuje, że są one "jedynym sposobem na walkę z koronawirusem". - Widziałem skutki takiej choroby jak polio, a już jej nie ma. W momencie, kiedy zaszczepi się większość populacji, koronawirus zniknie - przekonuje Pazura.



Kampania informacyjna na temat szczepień

Centrum Informacyjne Rządu, informując o kampanii na rzecz szczepień, podkreśla, że są one bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych.



W ramach kampania informacyjnej #SzczepimySię wystartował także spot radiowy, a od 29 grudnia możemy usłyszeć spoty czytane przez profesjonalnych lektorów, które były inspirowane kampanią telewizyjną z udziałem aktorów. Ponadto na ulicach polskich miast zawisły billboardy. Akcja obecna jest również w mediach społecznościowych. Dołączyli do niej polscy sportowcy.



Kancelaria Premiera uruchomiła także stronę internetową gov.pl/szczepimysie, gdzie znajdują się kompleksowe informacje na temat szczepionki. Dla obywateli przeznaczona jest również bezpłatna, całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, dostępna pod numerem 989.

