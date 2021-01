Borys Budka w "Gościu Wydarzeń" o szczepieniach poza kolejnością

- To pokazuje nieprzygotowanie państwa do procesu szczepień. Rzeczy, które nigdy nie powinny się zdarzyć, miały miejsce. Nie można w ten sposób postępować - ocenił w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, który w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim komentował aferę wokół szczepień poza kolejnością.

Borys Budka pytany w "Gościu Wydarzeń" o ewentualną dymisję rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stwierdził, że "to indywidualna decyzja rektora".

- Poza tym społeczność akademicka cieszy się autonomią. To osoby, które wybrały pana rektora, powinny decydować w tych sprawach - zaznaczył. - Na pewno każdy, kto naruszył prawo, co zostanie potwierdzone, powinien ponieść odpowiednie konsekwencje - podsumował.

"Należy przestrzegać procedur"

- Nigdy nie dopuściłbym do takiej sytuacji, uważam, że był to poważny błąd. Należy przestrzegać procedur - zaznaczył przewodniczący PO, dodając przy tym, że "nie można wypaczyć idei szczepień".

- Trzeba wyjaśnić, czy osoby, które zostały namówione do szczepień, działały świadomie - stwierdził lider PO. - Ale każdy musi być równo traktowany wobec prawa. Nie ma miejsca na przeskakiwanie w kolejkach, nie ma miejsca na znajomości. Jeżeli zostało naruszone prawo, to od tego są właściwe organy, żeby to wyjaśnić - podkreślił.

Budka mówił o chaosie. - To pokazuje nieprzygotowanie państwa do procesu szczepień. Rzeczy, które nigdy nie powinny się zdarzyć, miały miejsce. Nie można w ten sposób postępować - ocenił.

"Potrzebujemy jasnego planu"

Zdaniem Budki "potrzebujemy jasnego planu szczepień". - Potrzebujemy deklaracji rządu, że będziemy w stanie wyszczepić milion osób tygodniowo, żeby osiągnąć odporność populacyjną do wakacji - tłumaczył. Jak mówił, w akcję szczepień powinny być zaangażowane samorządy i lekarze rodzinni.

Według szefa PO szczepienia w Polsce przebiegają za wolno. - Izrael jest w stanie w kilka godzin zaszczepić 100 tys. ludzi, a my będziemy się zajmować tym, czy potępiać daną osobę. Tak, należy potępić. Ale ważniejsze jest, żeby każdy potrzebujący został zaszczepiony - przekonywał.