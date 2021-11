Szef resortu zdrowia przewiduje, że w Polsce - w przyszłym tygodniu - prawdopodobnie zostanie przekroczony próg 30 tysięcy zakażeń dziennie.

Z kolei w środę, dzień wcześniej, zdiagnozowano 28 380 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 460 osób z COVID-19.

- Najbardziej prawdopodobny wydaje się ten scenariusz, że szczyt czwartej fali będzie w przyszłym tygodniu - mówi w środę Interii wiceminister zdrowia Waldemar Kraska .





Ile zaszczepionych w Polsce?

Reklama

Przeciw COVID-19 w pełni zaszczepionych jest w Polsce jest blisko 20,3 mln osób. Zaszczepiono 1,6 mln dzieci w wieku 12-17 lat.



Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi 40 827 691 iniekcji. W pełni zaszczepione są 20 298 362 osoby. Dzienna liczba szczepień to 131 967. Trzecią dawkę szczepionki przyjęło 273 479 osób, a dawkę przypominającą - 1 933 407 osób. Łącznie do Polski dostarczono 75 286 960 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 41 997 895 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 594 507 dawek. Zgłoszono 16 193 niepożądane odczyny poszczepienne, w większości łagodne.