"Jeżeli potwierdzi się, że doszło do nieuzasadnionej preferencji w dostępie do szczepienia na COVID-19, to sprawę będziemy mogli rozpatrywać w kontekście naruszenia zasady równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych" - poinformowało Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zdjęcie Biuro RPO zabrało głos w sprawie szczepienia poza kolejnością /Zbyszek Kaczmarek/REPORTER /East News

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydało komunikat w sprawie kontrowersji wokół szczepień na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

"Jeśli chodzi o przebieg szczepień niektórych osób na terenie WUM, to należy zauważyć, że trwają prace wyjaśniające. Odpowiednie organy, tj. władze uczelni i Minister Zdrowia (NFZ) powołały już w tym celu specjalne komisje" - przypomina Biuro RPO.

Urząd zwróci się do WUM i do NFZ o przekazanie informacji o wynikach tych kontroli. "Jeżeli potwierdzi się, że doszło do nieuzasadnionej preferencji w dostępie do szczepienia na COVID-19, to sprawę będziemy mogli rozpatrywać w kontekście naruszenia zasady równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem Biura RPO obecnie w przestrzeni publicznej pojawiają się coraz to nowe, często sprzeczne informacje w tej sprawie. "Dlatego staramy się powstrzymać z oceną i komentowaniem całego zdarzenia, przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników kontroli oraz poznania wszystkich faktów" - czytamy.