Białystok: Szpital tymczasowy za ponad 14,5 mln złotych stoi pusty

Adaptacja hali Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na szpital polowy pochłonęła 14 629 628 zł. Od przeszło miesiąca działalności nie trafił tam jeszcze żaden pacjent - czytamy w "Kurierze Porannym".

Jak podało ministerstwo zdrowia, koszt budowy dwóch białostockich szpitali tymczasowych to dokładnie 30 311 556 zł. Za te pieniądze powstał szpital na hali Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz w budynku E1 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Żurawiej w Białymstoku.

Obłożenie placówek

W szpitalu tymczasowym przy ul. Żurawiej znajduje się 90 łóżek zwykłych oraz 16 respiratorowych. Zgodnie z umową z NFZ szpital uruchomił moduł 56-łóżkowy dla pacjentów w lżejszym stanie oraz 10-łóżkowy moduł na oddziale intensywnej terapii dla pacjentów w stanie ciężkim.

- W tej chwili w szpitalu tymczasowym przy ul. Żurawiej przebywa 12 pacjentów, w tym jeden na stanowisku respiratorowym - mówi Katarzyna Malinowska-Olczyk, rzecznik prasowa USK w Białymstoku w rozmowie z dziennikiem. Jak dodaje: "obłożenie łóżek w tym szpitalu zwykle waha się właśnie w tych granicach".

Z kolei na hali sportowej UMB stanęło 80 boksów z pojedynczymi łóżkami. Dwa z nich to łóżka respiratorowe. Szpital oddano do użytku 4 grudnia 2020 roku, ale w ciągu ponad miesiąca działalności, nie trafił tam jeszcze żaden pacjent.



Jak wyjaśnia rzeczniczka USK, jest to zrozumiałe, skoro szpital tymczasowy na Żurawiej dysponuje średnio 70 wolnymi łóżkami i to tam trafiają pacjenci w pierwszej kolejności.

Koszty budowy szpitali tymczasowych

Koszty budowy szpitali tymczasowych w całej Polsce podało ministerstwo zdrowia w odpowiedzi na interpelację Hanny Gil-Piątek, posłanki ruchu Szymona Hołowni Polska 2050.

Łączna kwota podana przez Waldemara Kraskę to 518,163 mln złotych (w sumie nie uwzględniono jednak kilkunastu placówek, w tym tych, które nadzorowane są przez spółki skarbu państwa).



