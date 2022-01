Bezobjawowi lekarze do pracy? "Kontrowersyjny pomysł" wojewody

Koronawirus w Polsce

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita poinformował, że zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z pytaniem o to, czy zakażeni koronawirusem, lecz bez objawów, medycy mogliby pracować na oddziałach covidowych. Jak podkreślił Kmita, pomogłoby to z trudną sytuacją w szpitalach. Od poniedziałku podobne rozwiązanie do tego proponowanego przez wojewodę wprowadziła Litwa.

Zdjęcie Bezobjawowi lekarzy mieliby pracować? Wojewoda małopolski pyta Ministerstwo Zdrowia / Łukasz Gągulski / PAP