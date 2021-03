- Działania rządu są spóźnione. Jeżeli spojrzymy na dynamikę pandemii, rozwoju zakażeń, porównamy dzień do dnia, cofając się tygodnie do tyłu, to się okaże, że dzisiaj pandemia jest poza kontrolą kogokolwiek w Polsce - powiedział w programie "Graffiti" eurodeputowany Bartosz Arłukowicz, odnosząc się do możliwości wprowadzenie w Polsce tzw. twardego lockdownu.

Reklama

Zdjęcie Europoseł KO Bartosz Arłukowicz w "Graffiti" /Polsat News

Prowadzący program "Graffiti" w Polsat News Marcin Fijołek pytał Bartosza Arłukowicza , czy zgadza się z pomysłem tzw. twardego lockdownu w Polsce.



Reklama

- Dzisiejsza sytuacja jest lockdownem na życzenie. Rząd bał się podjąć decyzję o przetestowaniu Polaków wracających na święta - powiedział eurodeputowany KO i były minister zdrowia w rządach Ewy Kopacz i Donalda Tuska. W jego opinii zapowiadane kolejne restrykcje wprowadzane są zbyt późno.



- Jeżeli spojrzymy na dynamikę pandemii, rozwoju zakażeń, porównamy dzień do dnia, cofając się tygodnie do tyłu, to się okaże, że dzisiaj pandemia jest poza kontrolą kogokolwiek w Polsce. Nie ma osoby, która potrafiłaby oszacować skalę pandemii - stwierdził.



Bartosz Arłukowicz zwrócił też uwagę, że regionalne zarządzanie pandemią powinno być wprowadzone kilka tygodni temu. Jak ocenił, rządzący powinni konsultować się z samorządami i prezydentami, burmistrzami i wójtami, którzy "najlepiej wiedzą, co się dzieje w miastach i miasteczkach".

"Tchórzostwo przegrywa z odwagą"

Bartosz Arłukowicz uważa, że w okresie świąt wielkanocnych powinny być wprowadzone dodatkowe restrykcje. Stwierdził jednak, że należy surowiej egzekwować ich przestrzegania. - Przemierzając ulice Brukseli, nie widzę osób bez maseczek - powiedział.

- Tchórzostwo zawsze przegrywa z odwagą. Trudne decyzje wymagają odwagi. Te decyzje nie były podejmowane i dzisiaj stoimy przed koniecznością lockdownu - mówił w kontekście wprowadzania nowych obostrzeń.

Europoseł przypomniał, że brytyjski premier Boris Johnson ostrzegał przed Bożym Narodzeniem, że w jego kraju "dzieje się bardzo źle" i szaleje nowa mutacja wirusa. - Minister zdrowia Adam Niedzielski zamilkł, nie podjął żadnej decyzji - mówił europoseł KO.