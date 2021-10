O godzinie 10:00 na profilu Ministerstwa Zdrowia na Twitterze nie ukazały się dane dotyczące liczby pacjentów w szpitalach i chorych podłączonych do respiratorów.

Izrael: Nowa odmiana Delty wykryta u 11-latka



"Z uwagi na chwilową awarię systemu dzisiejsze dane dot. zakażeń koronawirusem przekażemy z opóźnieniem" - podał resort w serwisie.



We wtorek resort zdrowia podał, że w Polsce odnotowano 3931 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Tydzień wcześniej zakażeń było 2118. To wzrost o 86 procent tydzień do tygodnia. Zmarły także 64 kolejne osoby z potwierdzonym COVID-19. Siedem dni wcześniej zgonów było 49. Liczba zakażeń była najwyższa od soboty, z kolei zgonów - od 11 czerwca.