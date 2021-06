Apel Mateusza Morawieckiego: Seniorzy wiedzą doskonale, jak to jest ważne

Podczas spotkania z seniorami w Żelazowej Woli premier Mateusz Morawiecki powiedział, że "docenienie roli seniorów jest niezwykle ważne, bo solidarność międzypokoleniowa wyznacza jakiś poziom moralny społeczeństwa i w ogóle państwa".

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Radosław Pietruszka / PAP

Reklama

Premier podkreślił podczas spotkania, że docenienie roli naszych seniorów jest niezwykle ważne. - Bo ta solidarność międzypokoleniowa, myślę, że ona wyznacza jakiś poziom moralny społeczeństwa i w ogóle państwa - podkreślił Morawiecki.

Reklama

Dlatego - jak dodał - "przeznaczamy jak najwięcej środków, ile możemy tylko i na godziwą waloryzację emerytur, i zdecydowaliśmy się na wpisanie trzynastek na stałe do ustawy, i teraz dokonujemy trzeciego bardzo ważnego kroku". - To jest kwota wolna od podatku, czyli tak naprawdę emerytura bez podatku do 2,5 tys. złotych. To oznacza, że przy średniej emeryturze zostaje w kieszeni emeryta około 2 tys. złotych rocznie - zaznaczył premier.

Apel do seniorów

Jak mówił premier, "to bardzo ważne, żeby było trochę więcej środków na leki, na potrzeby bieżące, na najróżniejsze potrzeby naszych wspaniałych, drogich emerytów".

- Będę robił wszystko, żeby w Polskim Ładzie było jak najwięcej miejsca dla nich, bo Polski Ład musi być ładem sprawiedliwym i solidarnym - powiedział Mateusz Morawiecki.

Trzeba zaapelować raz jeszcze do wszystkich, także seniorów, aby się zaszczepili, bo dzięki temu będziemy mogli szybko wrócić do normalności i uniknąć czwartej fali pandemii - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jak mówił, szczepienie jest bardzo ważne, bo to ochroni nasze życie i zdrowie i pozwoli poprawiać służbę zdrowia, "a mechanizmy wypracowane w Narodowym Programie Szczepień zostaną przełożone na mechanizmy rejestrowania się do (lekarzy) specjalistów".

Zniesienie limitów

- Chcemy znieść już wkrótce limity do specjalistów. Seniorzy wiedzą doskonale, jak to jest ważne. (...) Dlatego te limity będą zniesione. Zagwarantujemy to też odpowiednimi regulacjami, a system rejestracyjny, który tak dobrze się sprawdza w programie szczepień, zostanie wykorzystany również w programie dotarcia do specjalistów - zaznaczył.

Na koniec wystąpienia Morawiecki nawiązał do trzymanej przez niego w ręce róży. - Drodzy seniorzy, dostałem taką piękną różę od jednej z pięknych pań, ale to wam się należy ta róża, ten kwiatek przepiękny, bardzo za niego dziękuję. I chciałbym wszystkim paniom w szczególności, które niedawno obchodziły Dzień Matki, ale też wszystkim seniorom, ojcom, dziadkom, taką różę symbolicznie przekazać, bo naprawdę zrobiliście coś wspaniałego dla Polski i bardzo wszyscy wam za to jesteśmy wdzięczni - powiedział.