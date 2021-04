"Więcej wyrozumiałości dla ludzkiej słabości" - tak prezydent Andrzej Duda skomentował szczepienie Szymona Hołowni, które wywołało wiele komentarzy w mediach społecznościowych. Zaapelował jednocześnie, aby lidera Polski 2050 zostawić w spokoju.

Przypomnijmy, Hołownia poinformował w sobotę w mediach społecznościowych, że przyjął pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 . Po tej informacji spadła na niego fala krytyki. Zarzucano mu między innymi to, że w miejscu, gdzie się zaszczepił (90 km od Warszawy; przyjął szczepionkę Pfizer) była osoba starsza od niego, która mogła dostać ten preparat zamiast niego.

"Proponuję zostawić Szymona Hołownię w spokoju. Zaszczepił się, i dobrze. Chciał jak najszybciej? Nie On jeden. Więcej wyrozumiałości dla ludzkiej słabości" - napisał Andrzej Duda na Twitterze.

Jak dodał, "pomija już fakt, że wszelkie przejawy hejtu w Wielkanoc to po prostu wstyd!".

"Wyluzujcie. Wesołego Alleluja!" - zakończył prezydent.

W kolejnym wpisie na Facebooku Hołownia jeszcze raz odniósł się do całego zamieszania. Jak stwierdził, "każdy z nas, z tych kilkudziesięciu tysięcy osób 40-59, które zaszczepiły się i zaszczepią od przedwczoraj do jutra na podstawie wystawionych przez państwo dokumentów, postąpił słusznie". Co więcej, dodał, że Krajowy System Szczepień to bałagan taki, że "łeb urywa" .

"Dużo emocji pod poprzednim wpisem o szczepieniu, a przyjaciele ze 'zjednoczonej opozycji', kręcą już jakieś swoje lody, ostro przy tym manipulując, więc żeby ostudzić narządy jadowe niektórych - jeszcze raz, po raz ostatni, cierpliwie, wykładam cały absurd ostatnich godzin i dni po kolei" - napisał w niedzielę Hołownia, starając się wytłumaczyć zamieszanie wokół jego szczepienia.

