Andrzej Duda do Kosiniaka-Kamysza: Dziękuję za troskę o moje zdrowie

"Dziękuję za troskę o moje zdrowie, ja patrzę na szczepienie w aspekcie ogólnospołecznym, to moje 'państwowe' zadanie" - tak prezydent Andrzej Duda odpowiedział na słowa szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza o tym, że "może jechać i zaszczepić" prezydenta przeciwko COVID-19.

Zdjęcie Andrzej Duda /Jacek Dominski/ /Reporter

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w piątek na antenie TVN24, że będzie się szczepić przeciwko COVID-19. - Ja powiem więcej: ja jeszcze mogę jechać i zaszczepić pana prezydenta Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego i zrobię to jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, zwłaszcza rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia - dodał prezes ludowców.

Reklama

W odpowiedzi prezydent Andrzej Duda napisał w sobotę na Twitterze: "Szanowny Panie Przewodniczący @KosiniakKamysz! Dziękuję za troskę o moje zdrowie, ale ja patrzę na szczepienie w aspekcie ogólnospołecznym". "To moje 'państwowe' zadanie, a w dodatku należę do 'ozdrowieńców'" - dodał.

Prezydent dołączył również do tweeta rozmowę z ekspertami na temat szczepionki przeciwko COVID-19. Nagranie jest dostępne na stronie prezydenckiej kancelarii.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Szczepień, którego celem jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacyjnej. Szczepionki na koronawirusa mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. Program przewiduje, że w pierwszej kolejności szczepienia otrzymają pracownicy sektora ochrony zdrowia, sanepidu i DPS-ów; po nich będą mogli zaszczepić się nauczyciele, żołnierze i seniorzy z domów opieki.